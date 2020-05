Colate quiere que Paulina Rubio se someta a un test de personalidad tras su escandaloso vídeo

Desde que Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio terminaron su relación, lo suyo ha sido una continua guerra por la custodia de su hijo. El empresario decidió irse a vivir a Miami para poder estar cerca del niño y además tienen la custodia compartida, sin embargo, las cosas no están siendo nada fáciles para él, puesto que cree que el niño estaría mejor en España, sin embargo, no quiere tampoco que se separe de su madre.

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nájera en los Grammy Latinos 2011

Fue en marzo de 2012 cuando su matrimonio terminó por diferencias irreconciliables y empezaron una guerra judicial que parece continuar por la custodia de su hijo. Ahora ha comenzado un nuevo episodio, después de que un vídeo de Paulina Rubio bastante agitada fuera circulando en las redes sociales, motivo por el que el empresario ha decidido mover ficha, buscando cambiar las condiciones de la custodia compartida.

Vallejo-Nágera ha hablado con la revista Lecturas y parece que ha decidido llevar ante el juez las condiciones de la custodia compartida de su hijo después de ver el directo de Paula Rubio en el que aparecía con una actitud rara, una petición que el juez ha denegado momentáneamente. «Dice que tengo que plantearla de otra forma. Lo llevé yo mismo y lo hice mal. Pido un cambio en los términos en lo que respecta a las decisiones que tomamos sobre nuestro hijo. Es muy difícil tomar decisiones conjuntas con alguien con quien tienes que contactar a través de abogados», ha contado Colate.

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nájera en Miami

Por otro lado, él quiere hacer las cosas bien, pero cree que no actúa con coherencia y por eso ha pedido un test psicológico para la cantante: «Quise ir por las buenas, pero tuve que recurrir a la justicia de urgencia porque me mandó a la policía a casa. Me acusó de secuestrar al niño. No hace cosas normales, el día de antes habló con él», y ha seguido diciendo: «Está claro que con lo que ha pasado tienes que pensar que esa persona no está obrando con racionalidad«.

Escandalizado con el vídeo

Además, se ha pronunciado sobre el vídeo, diciendo al respecto: «El vídeo es fuerte. Tras verlo me costaba mucho volver a llevar a mi hijo a esa casa. El propio juez decidió verlo y se quedó bastante preocupado«, ha asegurado Colate.