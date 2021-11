¿Cómo crear vídeos cortos de viajes para sorprender a los amigos?

Tanto en la playa como en las montañas o en una antigua ciudad, las vacaciones generan situaciones memorables. Muchas personas eligen registrarlas con su teléfono móvil.

Cuando se regresa a casa es habitual querer compartirlas con la familia y amigos. Es entonces cuando ocurre uno de los problemas más comunes. Si no se selecciona el material, se corre el riesgo de crear largas sesiones con cientos de imágenes aburridas.

Una buena idea para evitar este martirio, es crear vídeos con las mejores tomas, pero ¿cómo se puede editar un vídeo sin conocimientos previos? En este artículo, presentamos una serie de claves para crear vídeos cortos que sorprenderán a todos.

Contar una historia

Antes de comenzar a hacer un vídeo sobre las vacaciones, es muy importante tener en claro qué es lo que se quiere lograr. No solo se deben montar imágenes al azar, lo mejor es pensarlo como una historia.

Para ello, resulta necesario visualizar el guión. Todas las escenas deben estar organizadas en la mente, para poder comenzar con el proyecto.

Duración

Es importante también, tener definida cuál será la duración del vídeo. Por supuesto, esta dependerá del gusto de cada persona, pero lo ideal es crear un proyecto corto con las mejores tomas.

Se debe escoger material interesante para la audiencia, para que no pierda interés luego de los primeros minutos. Una buena idea para terminar de definir el proyecto es buscar consejos para crear vídeos de viaje de expertos.

Escoger un editor

Para comenzar a editar, es necesario contar con un programa idóneo. Si bien existen muchas opciones en el mercado, lo más conveniente para principiantes es escoger un editor de vídeo online.

¿Cuáles son sus ventajas? No ocupan espacio en el ordenador, su interfaz es amigable y se puede subir el material para que sea accesible desde cualquier dispositivo. El editor de vídeos online deberá ofrecer una biblioteca de plantillas para facilitar la edición.

Edición

En un primer momento, es esencial seleccionar las imágenes que se usarán, descartando aquellas que no sirvan para el proyecto.

Una vez logrado, solo queda montarlas en la plantilla elegida. Estas ofrecen la posibilidad de aplicar filtros, agregar transiciones, recortar y sumar escenas, entre otras. De esta forma, se pueden experimentar diferentes combinaciones y tipos de montaje, sin necesidad de conocimientos previos.

Sonido

Si los audios no son claros, se pueden limpiar con software disponible online, para mejorar su calidad. Además, una vez que las escenas hayan sido montadas, se puede agregar música.

Lo ideal es usarlo en ciertos momentos del vídeo y no en su totalidad, para no abusar del recurso. Si el vídeo fuese a ser compartido en YouTube, la música debe ser de uso libre para evitar que sea silenciada. Otras plataformas como Vimeo, no bloquean el audio.

Compartir

Cuando se esté complacido con el resultado, llega el momento de descargar el vídeo a un dispositivo o si se lo desea, subirlo a una red social.

Los formatos más comúnmente aceptados por las principales plataformas son: .MP4, .AVI, .MPEG4 y .FLV.