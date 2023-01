¿Cómo descubrió Shakira que Piqué le era infiel?

Shakira comenta cómo supo que Piqué le era infiel y confirma que en 2023 se marchará a Miami con sus hijos.

Shakira comenta cómo supo que Piqué le era infiel y confirma que en 2023 se marchará a Miami con sus hijos. De momento, ha indicado que este año tiene bastantes planes. Lo que tiene claro es que seguirá siendo optimista respecto a su futuro.

«Incluso si nuestras heridas están abiertas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Incluso si alguien nos ha traicionado, debemos continuar confiando en otras personas» ha comentado en sus redes sociales como mensaje para el año nuevo.

Respecto a cómo descubrió que Piqué le era infiel, todo ocurrió durante una entrevista que concedió Gerard por videollamada a Ibai Llanos. Sin embargo, la chica era Anna Tormo. Lo que sí se ha confirmado es que Clara Chía estaba en la fiesta que organizó el defensa del Barça por una victoria de su equipo.

Shakira comenzó a darse cuenta de que Clara se paseaba por su casa como le apetecía mientras ella estaba fuera trabajando. De su separación, la colombiana opina que «es algo muy duro, especialmente porque todavía no lo he superado y porque todo ha sido público. Nuestra separación no es como la de otras personas».

La cantante ha confirmado que tiene planes distintos para 2023 y que no va a ceder ante la adversidad. Esperemos que pueda seguir adelante con su vida y que esta ruptura no sea, como ella misma indica, motivo suficiente para que deje de confiar en el resto de personas. A buen seguro, así será. Mientras tanto, seguiremos observando cómo va la relación de Piqué. Esperamos tu opinión al respecto de esta noticia.

