¿Cómo fue la reconciliación de Rocío Carrasco con su padre?

Rocío Carrasco comentaba en su documental cómo fue la reconciliación con su padre. Sus declaraciones nos ha llamado la atención.

Rocío Carrasco comentaba en su documental cómo fue la reconciliación con su padre. Sus declaraciones nos ha llamado la atención. Más clara que nunca y hablando sin problemas de todo, la antedicha indicaba cómo fue su reencuentro con su padre.

«Me llamó a casa, que tenía los regalos de los niños y quería dárselos. En un primer momento me negué, pero vino. De esa conversación hablamos lo que tuvimos que hablar y salió sabiendo lo que tenía que saber y del resto que se ha dicho es mentira».

Al parecer, el campeón de boxeo le pidió disculpas a Fidel por si su actitud le había molestado. Raquel Mosquera comentaba algo distinto, pero Rocío indicaba que «Cuando me imita, cualquier persona que me conozca, un poquito, sabe que yo no me hubiese referido a mi padre de esa forma».

Recordó que cuando Mosquera afirmaba que Pedro había indicado que «a esa hija de put* no la vuelvo a ver en mi vida» es porque su madrastra «no estaba pasando por un buen momento de su enfermedad, pero lo ha hecho varias veces».

No es necesario leer entre líneas para entenderlo todo. Sin embargo, nos queda una pregunta: ¿por qué ahora y no durante todos estos años de silencio? Solo Rocío puede responder a esta cuestión. Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones.

Curiosidades Televisión #Rocío-Carrasco