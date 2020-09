Cómo hacer el arroz con alioli de aguacate de Tamara Falcó paso a paso

Cocina al punto

Las audiencias no han sido las esperadas, pero pese a ello TVE ha renovado a Tamara Falcó. La marquesa, junto a Javier Peña (ex de Top Chef), prepara recetas a diario. Todas ellas, a petición suya, realmente sanas. Una buena idea sobre todo para este mes de septiembre, donde más de uno busca quitarse de los excesos del verano. En esta ocasión se trata de un arroz verde, exquisito, acompañado de un alioli de aguacate, que es muy sencillo de preparar en casa y no lleva demasiado tiempo. A continuación, en COTILLEO desvelamos los ingredientes y cómo hacer este plato paso a paso. No pierdas detalle.