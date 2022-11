¿Cómo lleva Isabel Pantoja el delicado estado de salud de su hijo Kiko Rivera?

El ictus que sufrió Kiko Rivera ha provocado que Isabel Pantoja esté más pendiente que nunca de su hijo. Así lo confirma Isa Pantoja.

«No entiendo por qué se nos dice que mejor no ir a verle porque se altera, pero allí no paran de ir amigos a hacerse foto. Mi madre quiere ver a mi hermano, pero no sé si él quiere verla….» comentaba la joven confirmando que la cantante tiene claro que sus hijos son lo primero.

Añadía que Isabel tiene algunos momentos de bajón y que sigue intentando recuperarse de la muerte de su madre. Lo malo es que también hay otros motivos que le deprimen como la suspensión de su gira por América y las deudas que ha contraído con varias amistades a las que no les ha pagado nada desde hace años.

Mientras tanto, Kiko parece haber encontrado la fórmula para mantenerse al margen de la televisión y no duda a la hora de apostar por su recuperación. Habrá que ver si, finalmente, Isabel puede visitarle o viceversa. La relación sigue totalmente rota y solo en los platós se habla de cómo está la familia en este momento.

Esperemos que Kiko e Isabel se vuelvan a entender en algún momento. Mientras tanto, le enviamos al DJ toda la energía necesaria para que salga adelante de un trance poco halagüeño que ha provocado que su vida cambie al 100 % en apenas unas semanas. Seguro que sus hijas y su mujer le ayudan a alcanzar su objetivo final.

