Si lo que queremos es realzar nuestra mirada, tendremos que maquillarnos de una forma especial. Porque no es lo mismo tener los ojos marrones que azules. Mira cómo maquillarnos según el color de nuestros ojos.

Aunque cada uno puede aplicar el color que quiera porque no hay una regla general para uno u otro tono.

Sombras para los ojos marrones

La mayoría de personas en España suele tener este color de ojos, ya sea más claro, tipo miel o avellana o bien más oscuro.

El color de sombras verde queda fantástico porque le da expresión a la mirada y hace que el color de estos e intensifique mucho más. Mientras que unas sombras oscuras, tipo negro o incluso marrón fuerte entonces enfatizan el color de nuestros ojos.

Por otro lado, para dar contraste al iris en marrón, los platas o dorados también van bien y son colores definidos para ir a una cena y a una fiesta.

Según Maybelline, incide en los marrones, dorados, rosas y morados. Si quieres combinar sombras de ojos de tono azul o verde muy claro, no te lo recomendamos, porque no te van a favorecer.

Por el contrario, lo mejor es no aplicar tonos naranjas o amarillos porque lo que va a conseguir es apagar más el color que tienes ya de manera natural.

Cómo maquillar los azules

En este caso, tanto para sombras como para delinear, se prefieren colores como el negro, el azul o el gris.

Maybelline lo reafirma y añade que para combinar sombras de ojos con unos azules, los tonos de sombras que mejor te van son los azules, grises (o plateados) y los rosas. Pero procura evitar los tonos verdes, ya que no te favorecen nada de nada.

Para realzar el color azul, un dorado o un color más fuerte queda bien y así podrás mostrar mucho más tu color de ojos bonito. Para salir de fiesta, el plata e incluso el blanco van perfectos.

Por su parte, Max Center pone el foco en no romper la magia de unos iris en azul con sombras que no les van nada bien. Recomienda usar sombras grises de diferentes tonalidades y un lápiz negro para difuminar. Se puede usar un tono plata para iluminar tus ojos. El toque de oro lo conseguirás si difuminas sombra azul marina en este ahumado.

Además de la sombra, Clarins nos especifica que podemos dibujar con un lápiz de ojos una fina línea sobre la base de las pestañas para darle profundidad a la mirada. Para terminar, aplica luego la máscara (intensa, pues esto va bien independientemente del color que sean nuestros ojos) que multiplica y aumenta el volumen de las pestañas.

En Clinica Baviera recomiendan dibujar el contorno del ojo en color negro, pues gracias a este sencillo truco intensificaremos la mirada. Pero no conviene excederse con el negro, pues este color resulta más adecuado para lucirlo en fiestas nocturnas.

Si quieres conseguir una mirada perfecta que haga destacar tus ojos, no te olvides de cuidar las cejas.

Maquillaje para los ojos verdes

Si tus ojos son verdes, Maybelline recomienda los colores de sombras de ojos que mejor te van son los verdes, marrones y los rosas o lilas. Para un maquillaje más festivo, apuesta por los dorados. Se aconsejan también aquellos tonos brillantes y los flúor que ahora están de moda.

Max Center nos da más datos para maquillar bien los ojos verdes. Debemos elegir un tono lila clarito para marcar todo el óvalo de tu ojo. Más tarde, con un color morado o negro, según la profundidad que busques dar a tu mirada, oscurece la parte final del párpado.

Y, como no, también ese toque brillante que tanto nos gusta y que ahora es absoluta tendencia. Para esto aplicaremos un color claro metalizado y lo emplearemos en esos puntos estratégicos donde quieras potenciar tu color de ojos. No te olvides de dibujar una línea fina negra en la base de las pestañas que te hará llevar un make up de lo más profesional.

Según Clinica Baviera, un color prohibido para este tono serían los tonos azules, pues apagaríamos el verde de los ojos.

Además reconocen que no todos los ojos verdes son iguales, de modo que habría que tener presentes ciertas pautas a la hora de maquillarlos. Los expertos aconsejan optar por sombras malvas en el caso de que el ojo sea verde azulado. En cambio, si presenta tonalidades miel, acertaremos escogiendo sombras doradas y granates.

Para los ojos negros

Lo ideal es utilizar los colores de sombras de ojos nude, gris y negro. Maybelline nos indica no usar colores demasiado intensos ni llamativos, pues no combinarán bien con la intensidad del negro de tus ojos y además le restarás protagonismo al color de nuestros ojos.