Cómo ser más sostenibles y responsables antes de comprar prendas de vestir

Parece que cada vez estamos más concienciados en usar ropa elaborada con prendas sostenibles. Pero esto también implica la manera que tenemos de comprar, la masificación, la compra innecesaria, y de ahí que debamos ser más sostenibles y responsables antes de comprar prendas de vestir.

En la Organización de Consumidores y Usuarios tienen claro que cada vez hay más personas que compran de forma más consciente. En una encuesta a más de 300 consumidores comprometidos con temas éticos y ecológicos sobre su consumo de moda, se han desglosado cuáles son sus principales preocupaciones.

Uno de los aspectos que más llaman la atención de ello es que el 89% de los encuestados dona parte de la ropa y el calzado que ya no usa.

Lo dejan en los lugares específicos para ello ya sean puntos de recogida o bien ONG y tiendas. Además, un 84% es consciente de que hace falta ahorrar en recursos y reducir residuos, por lo que evita comprar más ropa de la necesaria.

¿Leemos las etiquetas?

Según esta encuesta, el 42% dice leer la etiqueta para conocer el origen de la ropa y así priorizar la hecha en España o Europa. Mientras que un 38% prefiere los materiales naturales y ecológicos como el algodón bio o el lino. Así vemos que cada vez más usuarios apuestan por los materiales naturales y que no dañan el medio ambiente a la hora de comprar ropa.

Aumento de la segunda mano

Ya hace años que el fenómeno de la ropa de segunda mano se expande. Y es que podemos conseguir ropa a precios bajos, darle una segunda oportunidad a prendas que nadie se pone y además ganar un dinero extra vendiendo nuestra ropa.

Así para ser más sostenibles y responsables antes de comprar prendas de vestir, el mercado de segunda mano es una buena alternativa. El 26% de los encuestados reconoció comprar ropa usada, mientras que el 13% afirma venderla a través de plataformas online.

No marca fast fashion

En esta encuesta de la OCU, hasta un 36% de las participantes dice no comprar marcas fast fashion. Y no se quedan ahí, el 25% optan por marcas de moda sostenible. Esto no quiere decir que estas marcas no sean también sostenibles, porque poco a poco se ponen las pilas para ofrecer tejidos algo más distintos, que protegen el medio ambiente y que también permiten reciclar las prendas que ya no nos podemos.

Consejos para ser responsables antes de comprar prendas de vestir

No consumir ni comprar tanto

Cuando tenemos ya camisetas, vestidos y jerseys debes hacerte la pregunta de si necesitas más. Sabemos que las tendencias marcan y te puedes enamorar de ese vestido de última colección. Pero un primer paso para ser más responsables es preguntarnos si lo que vamos a comprar realmente lo necesitamos.

Ropa más cuidada

La OCU explica que para que la ropa nos dure más, hay que cuidarla, de manera que al lavarlas mejor que sea con agua fría o templada.

Ropa de materiales sostenibles

Para cuidar el medio ambiente y también a nosotros mismos, es fundamental apostar por ropa confeccionada por materiales sostenibles. Ahora hay muchas marcas que apuestan por ello, el problema actual es que hay menos dinero y esta ropa es mucho más cara porque cuesta más de producir.

Según la OCU, hay que huir de materiales de alto impacto medioambiental como son el algodón convencional. O bien el poliéster y otros derivados del petróleo que liberan microplásticos durante los lavados.

Recicla y profesa la segunda mano

Lo veíamos en la encuesta, y es que cada vez más consumidores optan por la segunda mano. Además de encontrarse ropa única, original y de diseño, está más económica porque está usada.

Hay que sacarle partido a la ropa que ya no nos ponemos porque o no nos va bien, no nos cabe o ya no nos gusta. Muchas otras personas la pueden aprovechar. Hay ahora muchas plataformas para dar y vender esta ropa que ya no usas.

Reciclar

Otro consejo para ser más sostenibles y responsables antes de comprar prendas de vestir es reciclar. Esto va desde vender la ropa y hacer uso de la segunda mano a reaprovecharla. Se puede reparar si hay una pequeña tara, transformarla en otra prenda, y hasta reciclarla dejándola en alguno de los contenedores de ropa que encontrarás en tu ciudad.

Aunque queda mucho todavía por hacer, parece que el presente y futuro pasan por el reciclado y por la sostenibilidad, de manera que hagamos un esfuerzo por ser algo más responsables a la hora de comprar prendas de vestir.