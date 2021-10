Completa tu look con lo último en collares y colgantes

En el mundo de la moda no todo es el atuendo. Alrededor de la ropa en sí orbitan una serie de complementos y decisiones que contribuyen al estado final del look. Estos van desde el peinado o el maquillaje hasta la elección del bolso o el cinturón.

Sin embargo, uno de los más importantes es la joyería. Por ejemplo, los collares para mujer pueden cambiar el aspecto de un jersey o un top, mientras que unos pendientes largos con un recogido aportan sofisticación y glamour al look.

Si no sabes cómo extraer el máximo partido a tus joyas para completar tus outfits, has llegado al sitio indicado. En este post te vamos a dar consejos para adquirir y lucir los complementos perfectos. ¡Empezamos!

¿Con qué te sientes identificada?

Empezaremos por lo básico. Al igual que no te pondrías un vestido que no sea de tu estilo o una camiseta con la que no estés cómoda, la misma regla se aplica a los complementos. Las joyas son una parte más del look, pero los complementos también responden a preferencias personales o gustos de algún tipo. Por ejemplo, si tu estilo es minimalista, no querrás llevar un collar cargado de abalorios.

A la hora de adquirir algunos complementos, no te dejes llevar por modas extravagantes que en el fondo no te gustan. Nuestro consejo es que inviertas en joyería de calidad, como joyas de plata u oro. Aunque no adquieras tantos artículos, tu joyería será de calidad y, sobre todo, atemporal.

¿Dorado o plateado?

Vayamos ahora al segundo punto. En el mundo de las joyas, lo normal es encontrar abalorios de dos tonos: dorado o plateado. Al igual que ocurre con la forma de los collares o los pendientes, el tono de la joya responde a cuestiones personales. Algunas personas prefieren la joyería en oro, mientras que otras se decantan por el plateado.

Lo cierto es que los expertos en moda suelen optar por unas u otras dependiendo del aspecto del look o el tono de la piel. Así, el dorado combina mejor con los tonos cálidos, mientras que el plateado es perfecto para looks con tonos fríos. De igual modo, en verano las tiendas suelen vender más complementos dorados, mientras que en invierno las consumidoras adquieren más joyas plateadas.

Pese a ello, puedes elegir el tono de joyas que más te guste y combinarlo como prefieras. De hecho, en los últimos años hemos encontrado en las pasarelas la combinación de plata y oro. ¿Quién dijo que la moda es inalterable?

Joyas para cada momento

En el mundo de la joyería es posible encontrar collares minimalistas y collares con pedrería, brillantes o mates, largos o cortos. Nuestra recomendación es que consigas, al menos, un collar de cada tipo. A la hora de combinar, los collares abren un mundo de posibilidades y, de hecho, pueden combinarse entre sí y cambiar el aspecto final del look.

Lo usual es lucir collares cortos en el día a día o cuando queremos que el vestido o la blusa acapare todo el protagonismo. Sin embargo, algunos escotes parecen estar diseñados para los collares y los pendientes largos.

En cualquier caso, y como puedes observar, la bisutería es un complemento que no podemos olvidar a la hora de aportar toques finales al look. ¿A qué esperas para sacarle partido?