Con estos alimentos podrás eliminar el acné más fácilmente

En estos días en los que los nervios están a flor de piel hay un elemento que se repite, el molesto acné. No importa la edad que tengamos, esos granitos que salen de vez en cuando no desaparecen fácilmente. La piel debe respirar y oxigenarse, de no darle lo que necesita se puede convertir en una auténtica pesadilla. A veces las cremas no funcionan o acaban generando un problema mayor, una cantidad de grasa u obstrucción de los poros mayor. Para evitarlo nada mejor que seguir estos consejos, elimina el acné empezando desde dentro, los resultados se notarán.

Estos son los alimentos con los que podrás eliminar el acné más fácilmente

El chocolate no es el enemigo. Este ingrediente no es el culpable de los granitos, se le ha criminalizado casi sin motivo. Evita el azúcar y opta por alimentos que tengan un alto porcentaje en cacao, de esta manera los granitos serán historia a la velocidad de la luz. Podrás ir viendo como no es tan perjudicial como pensabas, además, levanta el ánimo y aportará un poco de felicidad a los días tristes.

Los lácteos se deben reducir al máximo. El gran enemigo de los granitos son los lácteos que están presentes en las tabletas de chocolate con leche y en una gran variedad de alimentos que podrían perjudicarnos. Es mejor eliminar la lactosa de la lista de la compra, al menos por un tiempo. La pasta mejor con salsa de tomate casera y no con nata y queso. Los resultados serán una piel más limpia, sin tantos brillos o granitos.

Las harinas refinadas no son buenas. La harina es un ingrediente que vive sus horas bajas, algunos estudios afirman que las refinadas no le sientan bien a nuestro cuerpo. Es mejor optar por pasta de lentejas o integral para que de esta manera pueda ayudar a nuestro cuerpo a eliminar todo lo que no necesita. El pan con moderación y siempre optando por versiones integrales, el rostro lo notará.

El alcohol no es un buen aliado para el acné. El alcohol favorece algunos desajustes hormonales que pueden provocar más acné. Favorece la síntesis de testosterona en hombres y mujeres, por lo que se debe tomar con moderación. Aunque nos encante tomarnos una copa de vez en cuando es mejor hacerlo en periodos de tiempo espaciados. Dejar a un lado este tipo de bebidas durante un tiempo puede ser la clave para lucir un rostro libre de granitos.

Evita las carnes más grasas. La carne es el otro ingrediente que puede generar un cierto debate, evitar el cerdo o las carnes rojas puede reducir el porcentaje de grasa y, por lo tanto, conseguir un rostro con menos acumulación de este elemento. El pollo o el pavo son mejores opciones si queremos evitar los episodios de acné más intensos.

El pescado azul debe estar en la lista de la compra. El Omega 3 es antiinflamatorio y es un alimento esencial para evitar los molestos granitos. Si comemos más pescado los efectos se notarán. Sardina, caballa, salmón ahumado, son buenos aliados de una dieta saludable en la que no haya granitos de por medio. Un primer plato con verduras, un segundo de pescado y un postre de fruta puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos.

Consejos para eliminar los granitos

Es importante no tocarse la cara con las manos, dejar que la piel respire el máximo posible. El sol es el mejor aliado contra el exceso de acné. De no poder tomarlo como deberíamos hay que evitar las cremas en algunas zonas. Si no dejamos respirar la piel y la cubrimos con cremas demasiado densas, el resultado puede ser una combinación peligrosa.

Usa cremas ligeras que sean capaces de dejarte la piel hidratada, pero sin excesos. Los profesionales de la belleza, los centros de belleza cuentan con personal especializado que saben reconocer a primera vista el tipo de piel y sus cuidados. La piel en estos días que corren sufre todo tipo de problemas, que podemos evitar de fuera hacia dentro, la alimentación es un factor importante, pero no será el único. Hay otros elementos que le darán el brillo que necesita.

Además de las cremas y los alimentos, la higiene es el otro aspecto destacable. Desmaquillar correctamente la piel y limpiarla de tal forma que nos quede un lienzo en blanco para poder ponerle cualquier tratamiento es el otro elemento que debemos tener en cuenta. El agua micelar ha cobrado mucha fuerza es un método efectivo para conseguir esa piel cuidada sin dejar resto de ninguna impureza.

La alimentación, la higiene y las cremas son un trío ganador en esta batalla contra el acné. Podrás ver como tu piel mejora día a día hasta obtener el resultado que necesitas. El esfuerzo es mínimo si tenemos en cuenta que no solo mejoraremos nuestro acné también el resto del cuerpo con una alimentación saludable.