Con la voz ronca y plena de alegría, así ha sido el estreno de Lolita Flores en ‘El Hormiguero’

Tras visitar en más de una ocasión El Hormiguero como invitada, este lunes Lolita Flores ha pisado el plató del programa de Antena3 con un nuevo cometido, el de estrenarse como tertuliana en la nueva sección de actualidad. Acompañada de Juan del Val, Gloria Serra y Rubén Amón -pareja de Begoña Villacís-, la labor de la cantante es dar su opinión más sincera sobre temas de actualidad política y social, algo en lo que se ha estrenado este lunes.

Inauguramos tertulia con @sarandonga55, @Ruben_Amon, @gloria_serra y Juan Del Val #TosarEH pic.twitter.com/c3zuPDCEnB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 20, 2021

Sin duda, un estreno doblemente feliz para ella, no solo porque de este modo la cadena televisiva ha demostrado su confianza en ella, sino porque hacía apenas unas horas disfrutaba de la boda de su hija, Elena Furiase. Una celebración por todo lo alto de la que este lunes todavía quedaban signos y es que Flores no ha podido ni querido ocultar su afonía.

Antes de entrar en faena ha querido dar algunos detalles del gran día de su hija y su yerno Gonzalo Sierra. «La boda ha estado genial», ha asegurado con una gran sonrisa antes de dedicarle un sinfín de piropos a la ya recién casada. «Es una niña con muchísima luz y eso se contagió a los dos cientos y pico invitados», ha seguido explicando Lolita que ha dejado claro que fue una boda muy divertida. «Me harté a cantar, me harté a bailar, me harté a hablar, a andar descalza… Estoy afónica» ha dicho con orgullo en la voz.

Como no podía ser de otra manera, la artista dedicó a su hija algunas de sus canciones más conocidas, animando la fiesta. «Sonó Sarandonga, sonó Isla de Palma sonó mi madre, mi padre mi hermano», ha contado sobre el repertorio.

Y si bien la fiesta fue de lo más divertida, Lolita Flores vivió un momento muy curioso también después, cuando estaba a punto de irse a la cama para descansar. «Mi hija terminó en mi cuarto. Cuando me iba a costar, llamaron a la puerta y era mi hija, ¡parecía la niña de la curva!», ha desvelado sin poder contener la risa. Y es que Elena Furiase, que ya se había quitado el vestido de novia, llevaba un traje también de color blanco. «¡Entre los pelos, las orejas, que iba descalza con los pies negros…!», ha seguido.

«¿Y el marido que parecía?», le han preguntado entonces a la cantante, refiriéndose a Gonzalo Sierra. «El marido, ¡el de la rotonda!», ha respondido muy divertida, soltando una sonora carcajada a continuación.

Su salida de Twitter

Además de compartir algunos detalles de ese momento tan especial, Lolita Flores ha querido explicar el motivo que le llevó a dejar la red social Twitter, algo que han hecho otros famosos como Christian Gálvez. «Me he ido de Twitter», ha comenzado la cantante. «Parece ser que hay aquí que ser un erudito o alguien con la capacidad intelectual muy grande para que la gente te pueda entender lo que dices a veces. No hoy que estoy muda, pero cuando yo tengo mi voz. A veces confunden o quieren confundir o te atacan de una manera, yo diría, rastrera. Y que a mí me digan con 63 años que soy muy poco inteligente, que soy una… Me dijeron bastantes palabras peyorativas, cosa que ya a mis 63 no lo aguanto, porque tengo libertad, o por lo menos eso me han dicho, que en este país hay libertad, hay democracia para que uno exprese lo que le de la gana sin que nadie la tache absolutamente de nada», ha contado.