Conchi, la hermana de Ortega Cano, se enfrenta a Ana María Aldón: "Por el motivo que sea yo no te he caído bien"

Ana María Aldón comenzaba la tarde en 'Viva la vida' con una amplia sonrisa y feliz de haber solventado su pequeña crisis con José Ortega Cano. La colaboradora ha hecho referencia al tema de que hay alguna parte de la familia de su marido que malmete para que las cosas no vayan bien y también a lo que habían dicho Gloria Camila y Rocío Flores sobre la situación: "Con Gloria tengo una relación más estrecha, que no convivimos en la misma casa, pero tengo buena relación. Con Rocío Flores he tenido la misma relación que he tenido siempre, cuando viene a casa la saludo con mucho respeto cariño y yo me quedo en mi casa y ella en la suya".

Poco después ha entrado una llamada en 'Viva la vida' y era la de Conchi, hermana de Ortega Cano, muy enfadada: "Quiero dejar claro que yo a mi hermano le deseo todo lo mejor. Mi hermano no le cuenta nada a nadie. Cuando él conoció a Ana María, a mí me dio tanta alegría... Qué he hecho yo malo, si hace cuatro años que no voy a casa de mi hermano. A Ortega Cano solo me ha faltado parirlo. Que siempre esté mi nombre ahí no me parece bien. Yo lo único que he hecho mal es lo que dije aquella vez. Yo le hubiera pedido perdón cuando ella volvió de 'Supervivientes'. Por favor lo pido. Si algo malo he hecho ha sido esa palabra que dije".

Ana María Aldón | Foto: telecinco.es

Ana María Aldón aseguraba que ella no le había dado importancia a esa palabra en sí misma y Conchi continuaba: "Yo sé que lo dije mal. Yo sé que esa palabra en tu tierra se dice más". La colaboradora no entendía lo que estaba diciendo pero insistía en que no había tenido en cuenta aquella palabra. Rápidamente ha salido el tema de Sergi Ferré, quien suele dar las informaciones sobre Conchi en relación a Ana María, y la hermana del torero decía: "Mentira. Yo la única amistad que tengo es cuando su madre viene de Barcelona que viene a la peluquería nuestra".

Ana María Aldón apuntaba: "Hay una persona que se llama Sergi que dice ser tu amigo y dice que tú le cuentas todo, que le enseñaste las cartas. Lo último fue que tú me habías llamado a mí no sé cuantas veces y que yo no te había cogido el teléfono. Esa misma tarde me acusaron de que yo no te cogía el teléfono, cuando yo no tenía ni una sola llamada. No entiendo por qué, yo te había visto en el hospital, te había dado dos besos". Conchi apuntaba que ella no conocía a Sergi para todo eso y añadía: "Por el motivo que sea yo no te he caído bien, ni yo ni mi familia".

Enfrentamiento familiar

Ana María Aldón veía el momento de preguntar qué es lo que sucedía: "A lo mejor es el momento de que me digan a mí qué es lo que he hecho yo para merecerme tanta basura que me echan encima". Conchi aseguraba que ella no hablaba de Ana María con nadie y pedía que no la nombraran en el programa: "Yo a Conchi la he tratado con el máximo respeto y si no que haya una sola cosa que me pueda decir que le haya mirado mal".

La hermana del torero aseguraba que ella lo que quería es que se llevara bien con Ortega Cano y que sean felices pero le reprochaba que nunca le han llamado para ir a su casa: "¿Tú has venido a decirme que vaya al cumpleaños de tu hijo?", y Ana María decía: "No, porque para eso está tu hermano, que es su hijo. Mi hermano el hombre no habla por no ofender". Conchi sacaba a relucir otro problema: "¿Tú tienes relación buena con mi hermano Paco y mi cuñada Justi?".

Ana María Aldón, desconcertada | Foto: telecinco.es

Ana María no daba crédito a lo que estaba escuchando y aseguraba que no tenía ningún problema con ellos: "Bueno, dame las pautas de cómo hay que estar con la familia". La colaboradora aprovechaba para preguntar: "¿Yo prohíbo a tu hermano para que hable contigo? Porque es una acusación que me duele", a lo que Conchi respondía: "Y eso quién lo dice. En el supuesto, cuando uno quiere hacer una cosa la hace y yo nunca he dicho que a ti te parezca mal. Nada más faltaba eso. Nunca he dicho eso".

Una vez ha terminado la conversación, Ana María Aldón no ha podido contener las lágrimas y ha dicho lo siguiente: "Estoy en un punto de hartura que no sé por dónde va a salir. Que me diga a mí qué es lo que os cuento yo a vosotros. El problema es que estoy estorbando, yo creo que ese es el problema, porque no me meto en la vida de ninguno. No le digo a nadie lo que tiene qué hace, con quién ni nada, solo vivo mi vida con mi marido y mi hijo. No me meto en la vida de nadie. Yo no he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás".