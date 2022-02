Conchita recibe el premio Que! de música recordando el poder de la palabra ante la guerra de Ucrania

[embedded content]

María Concepción Mendívil, más conocida por su nombre artístico Conchita, es una compositora y cantante extraordinaria, que ha vivido en Francia, Finlandia, Rusia, Alemania, hasta acabar en España. Conchita, comenzó su carrera musical con tan solo 18 años de edad tocando y cantando en diferentes salas de conciertos de la capital madrileña. Con 9 álbumes de estudio y con más de 20 años en la profesión la artista recibe el Premio Qué! de Música por su último disco, La orilla. Un premio que le fue entregado por Álvaro Urquijo de Los secretos en la emblemática sala Barceló de Madrid.

>«Quería dar las gracias porque fue un disco muy difícil primero de grabar y luego de sacar debido a la pandemia… Lo hemos aplazado no sé cuantas veces», explicaba la cantante en unos muy emocionantes por lo que significaban, patrocinados por Estrella Damm. «Y quiero decir, que a mí me gusta mucho jugar a colocar las palabras», continuaba dando un mensaje muy emotivo los primeros premios del Diario Qué! organizados por la emblemática cabecera del grupo Merca2, que preside Alejandro Suárez.

La artista no podía reprimir su emoción mientras hablaba: «Cuando era ‘chiquitita’ hacía poesías y muchas historias. Un día, en un recreo una profesora me dijo: ‘Conchita quédate, tienes un don. Tienes algo para colocar las palabras para que la gente te entienda, para que la gente se ponga en tu lugar y las palabras tienen superpoderes‘».

«Hoy cuando he abierto las noticias he pensado: ‘¡Qué mierda que la gente no sepa que las palabras tienen superpoderes!«, continuaba emocionando al público. «Las palabras se pueden colocar de una manera increíble, hacer magia, y hacer que la gente te entienda, sin llegar a lo que hemos llegado‘», explicaba la artista del momento concienciando en su impecable discurso. «¡Gracias por este premio y disfrutad de la noche. Gracias!», así daba la cantante su discurso en agradecimiento a dicho premio, haciendo un alegato a la paz debido a la guerra entre Rusia y Ucrania con las palabras.

Los otros galardonados de los 1º Premios del Diario Qué!

De izda. a dcha. Javier Peña, Dtor. Gral. de negocio grupo Pascual; Alejandro Suárez, CEO Grupo Merca2; Mónica Marchante, periodista deportiva; Marta Rivera de la Cruz, Concejala de Cultura, Turismo y Deporte; Marcos Cámara, CEO SOM Produce; José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid; Gema Escrivá de Romaní, Dtora. Gral. del Banco de Alimentos; Raúl Ruiz, periodista y amigo personal de Michael Robinson; Conchita; Miguel Ángel Muñoz; Antonio Díaz El Mago Pop; y Borja Ezcurra, D.G Adjunto y D de Patrocinio y Mecenazgo del Teatro Real

Así fueron los Premios Qué!

Premio Qué! Formación para Som Academy que recogió, Marcos Cámara, CEO SOM Produce por su escuela SOM Produce de las manos de la cantante Diana Navarro.

Premio Qué! In Memorian a Michel Robinson, que recogió su compañero y amigo personal Raúl Ruiz, ante la indisposición del hijo del mítico jugador y comentarista de las manos de la periodista deportiva Mónica Marchante.

Premio Qué! Solidaridad a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid por su solidaridad durante la pandemia, Gema Escrivá de Romaní, Dtora. Gral. del Banco de Alimentos. El galardón fue entregado por Javier Peña, Dtor. Gral. de negocio grupo Pascual. Escrivá de Romaní quiso hacer hincapié en que necesitan mucho las ayudas, «porque haya pandemia o no, hay una gran situación de vulnerabilidad de cientos de miles de familias cada día del año«.

Premio Qué! Actor y Director Miguel Ángel Muñoz por el documental 100 días con la tata. MAM no podía estar más emocionado cuando recibió el premio de alguien que fue una de la primeras que confió en él, la concejala de la CAM de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

Premio Qué! Cultura al Teatro Real por su aportación a la cultura de nuestro país. Borja Ezcurra, Director General Adjunto de Patrocinio y Mecenazgo del Teatro Real, lo recibía muy emocionado por lo que implica abrir el mundo de la cultura en tiempos de pandemia. Toda una valentía en la que quiso incidir Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid, al hacerle entrega del consabido premio.

Premio Qué! Espectáculo del año El Mago Pop: Antonio Díaz del cual le hizo entrega del galardón José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid.