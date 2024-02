Conoce a Miguel, el padre del segundo hijo de Alma Cortés Bollo

Alma Cortés Bollo está de nuevo embarazada a sus 24 años. Te contamos quién es el padre de la criatura.

Alma Cortés Bollo está de nuevo embarazada a sus 24 años. Te contamos quién es el padre de la criatura. El afortunado se llama Miguel y la propia Alma reconoce que no había buscado quedarse embarazada.

Sí tiene claro la joven que el bebé será el fruto del «amor más puro y sincero». Curiosamente, la joven no quiso publicitar su relación y solo ha utilizado sus redes sociales para colgar alguna fotografía. El anuncio oficial se realizó apenas unos días después tras su regreso de Supervivientes.

Lo que está claro es que ambos tienen por delante un reto importantísimo que les ayudará a convertir su vida en algo distinto. Comentaba Miguel Frigenti que Alma «está muy contenta. Solo se lo había contado a su madre y sus abuelas. Ella fue ayer a la clínica y ya está feliz. Lo sabe su madre, sus hermanos, esta súper contenta tanto ella como su pareja».

Alma sí ha comentado de Miguel que «no sale en fotos conmigo porque no quiere. No quiere que nadie le conozca. Considera que si sale en alguna foto conmigo es una forma de exponerse y no le apetece». Ambos se conocieron en la facultad de derecho de Sevilla y ella incluso le ayudó a terminar su trabajo de fin de grado.

Más vale ser discreto que pecar de exponerse ante los medios. A la pareja le deseamos todo lo mejor. Ojalá que el embarazo vaya bien y que ambos consigan ser felices con su nuevo bebé. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #Alma Cortés Bollo