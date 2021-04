Consejos para evitar rascarse la piel irritada y sensible

La piel más sensible es complicada. A la mínima sucede que se pone roja y empieza a picarnos. Pero si nos rascamos entonces es mucho peor. Por esto te damos los mejores consejos para evitar rascarse la piel irritada y sensible, pues es imprescindible no tocarla mucho.

Lo ideal es que, si nos suele pasar varias veces, entonces consultemos al dermatólogo, porque puede tratarse de una piel atópica que necesita de cuidados distintos. También puede tratarse de otro problema o más leve o bien más grave, por lo que debe ser observado.

La rutina de limpieza

No es que la rutina vaya a aliviar al momento que nos rasquemos por la piel irritada pero ayuda. Para esto es muy importante la limpieza diaria, usar la crema hidratante y aquella que sea especial para nuestro tipo de piel, especialmente si la tenemos más sensible. Si nos saltamos la rutina, esto no lleva nada bueno.

Remedios: arcilla

Algunos especialistas recomiendan usar determinados remedios como la arcilla porque es eficaz contra el eczema y los problemas de la dermatitis atópica que suele ser una de las principales causas del porqué la piel nos pica mucho más.

Agua mejor fría

En nuestra rutina de belleza siempre es mejor usar agua templada o fría porque va a hacer que nos pique menos y la rojez se vaya disipando.

Jabones especiales

Además cuando nos limpiemos no vale cualquier jabón. Seguro que has notado cómo te pica la piel tras lavarte con determinado jabón y a veces no sabes cuál es la causa. Pues sí, puede ser por el jabón, de manera que lo mejor es que uses productos hipoalergénicos sin colorantes ni perfumes.

¿Sabes si tienes alergia?

No te rasques la piel irritada y sensible. Y esto puedes conseguirlo si reconoces sus causas. Quizás seas alérgico a algun tipo de alimento que no sabes. Lo mejor es hacerse algunas pruebas para descartar.

Consejos