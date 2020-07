Corinna se contradice en sus declaraciones sobre el Rey Juan Carlos

Corinna Larsen ha prestado declaración al fiscal suizo Yves Bertossa después de que haya sido investigada por un presunto delito agravado de blanqueo de capitales, pero parece que son conradictorias teniendo en cuenta las declaraciones que hizo al comisario José Manuel Villarejo en una conversación que tuvo lugar en Londres en 2015.

Parece que Larsen se ha negado a contestar al fiscal jefe del Cantón de Ginebra cuando ha hecho alusión a dichas grabaciones, dejando claro que para ella no solo son ilícitas, sino que están truncadas. Según ha hecho saber El País, tampoco ha confirmado si se trata de su voz la que se escucha en las grabaciones con Villarejo, que está preso. «Me preguntas si es mi voz la que aparece en las grabaciones. Me niego a responder a esa pregunta», dijo durante su declaración.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el Rey Juan Carlos en los Premios Laureus

En todo momento se ha apoyado en los consejos de sus abogados, negándose a responder cualquier pregunta relacionada con estas grabaciones: «Me niego a pronunciarme en este aspecto», ha añadido. Esta charla ha salido a relucir después de que Bertossa le pidiera explicaciones sobre su sociedad Mountain Lion Inc, que es propietaria de un terreno en Marrakech valorado en 1,8 millones de euros. En estas grabaciones con Villarejo ella aseguraba que este terreno había sido un regalo del Rey de Marruecos al Rey Juan Carlos, aunque ante el fiscal suizo no dijo lo mismo.

«Es un regalo del Rey de Marruecos. Este regalo se hizo a mi favor, no a favor de Juan Carlos. Visité al Rey de Marruecos para agradecerle su regalo. Esperaba que construyera una casa sobre el terreno. Sabía que yo iba a Marruecos desde hace más de veinte años, decidió ofrecerme el terreno para que invirtiera en Marruecos. Ignoro si Juan Carlos ha recibido un regalo del Rey de Marruecos», ha dicho en sus declaraciones más recientes, algo muy distinto a lo que dijo a Villarejo.

El Rey Juan Carlos y Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Alemania

A su vez, Corinna Larsen aseguró a Bertossa que fue ella la que pidió a sus abogados que pusieran dicho terreno a nombre de su sociedad, creada con dicho fin, pero no le dijo lo mismo a Villarejo como se pudo ver en la conversación publicada por Ok Diario, diciendo todo lo contrario y dando a entender que el verdadero dueño es el Rey Juan Carlos. En todo momento haciendo referencia a las declaraciones de Larsen ante la justicia suiza, ha eximido al emérito de responsabilidad diciendo que no la usó de testaferro, diciendo que todas las propiedades que ella posee en Reino Unido y Suiza son suyas. Del mismo modo insiste que al donación que el Rey Juan Carlos le hizo de 64,8 millones de euros en 2012 fue por gratitud, amor, porque tenía la esperanza de recuperarla y no para deshacerse del dinero.

Un testigo primordial

Y esta no es la primera vez que se contradice en unas declaraciones de tanta envergadura, puesto que del mismo modo lo hizo en la investigación sobre presunto delito de corrupción en las transacciones internacionales de las obras del AVE a la Meca. De momento, y pese a que no se sabe qué es real de todo lo que dice, en estos momentos es la principal testigo del caso tanto en Suiza como en España y sus palabra serán muy importantes en el desarrollo de la investigación sobre el Rey Juan Carlos.