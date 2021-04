Queremos practicidad, tener tiempo para nosotras y por esto optamos por un corte de pelo lo más cómodo posible. Son los de bajo mantenimiento, porque no hace falta estar horas para cuidar un cabello si lo podemos ahorrar gracias a esto cortes cómodos y que nos hacen la vida más fácil.

Vamos, tendencias para los que no tienen tiempo o mantienen un idilio complicado con su pelo.

Shaggy con o sin flequillo

¿Sabes de que se trata? Seguro que has visto este corte muchas veces. Así nos lo hacen saber en Cabello Experience. «Los cortes como el shag creados a base de capas, facilitan el lavado y listo. Este corte inteligente ayuda a que cada mechón se sitúe dónde debe estar para que el shag sea funcional, sencillo de mantener, favorecedor y de tendencia”, nos hace saber M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Además se puede llevar con o sin flequillo, aunque en el caso de escoger uno, mejor el cortina o uno largo desfilado.

Melena midi desfilada

Al parecer es tendencia, porque por un lado representa la feminidad del pelo largo, pero con la manejabilidad del corto.

En concreto y según Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria), «Una melena midi desfilada dará movimiento y ligereza, además de que consigue enmarcar el rostro para que el peso del cabello cuando crezca no sea un problema.

Melena larga con capas

Es el movimiento absoluto y nos encanta. Seguro que a ti también porque resulta una melena larga de bajo mantenimiento, pero que precisa de sus cuidados. Son cortes que nos hacen la vida más fácil, pero hay que cuidar bien las puntas, cortarlas, hidratarlas, darles vida, y luego volumen a toda la melena.

“Para que esta melena se vea perfecta, aconsejo unas capas que le den desenfado y movimiento, sobre todo, cerca del rostro para que lo enmarquen y resulte aún más favorecedora”, nombra Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga (Barcelona).

Corto del todo

Lo más cómodo es el pelo corto, muy corto. Porque basta con levantarse, lavar el pelo, marcarlo y ya. A veces no hace falta ni peinarlo o si no hacerlo con las manos. Para jugar un poco lo podemos teñir de diferentes colores y así no nos aburrimos.

Hay más porque siempre lo podemos dejar crecer un poco para hacer una pequeñísima cola y ya está.