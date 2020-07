Cósima Ramírez revela su pasión por Cayetana Álvarez de Toledo y sus planes para estudiar en Londres

Ágatha Ruiz de la Prada y Cósima Ramírez acudieron a ‘Sábado Deluxe’ el 18 de julio de 2020 para conceder una doble entrevista. Aunque la diseñadora es una habitual del programa, no lo es su hija, mucho más discreta que su madre pero también con mucho que contar.

Ágatha Ruiz de la Prada y Cósima Ramírez en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

«Yo no soy rebelde, soy muy buena, demasiado buena», señaló Cósima, ante lo que Ágatha Ruiz de la Prada añadió: «Entiendo a mi hija, yo soy rebelde y era más rebelde todavía. Con 18 o 19 años ella buscaba pelea«. Además de comentar que sus hijos no la llaman nunca y que llama mil veces a Cósima y no le coge el teléfono, reveló que su hija se va a estudiar a Londres. «Cósima se va a ir a Londres a estudiar Literatura, es una peterpanada», comentó sobre su hija. «Cuando hay un momento como este hay que navegar por un momento lleno de problemas. Entonces en un momento así como que estudiar Literatura…», añadió la diseñadora.

«Pero de cierta manera nos ha sacado de nuestra rutina y hay que vivir la vida que cada uno quiere. Estudié Historia, quería estudiar Literatura y se vio en casa como algo flojo«, recordó Cósima, muy emocionada por un proyecto que ya tenía pensado antes del confinamiento. «Me encanta que estudie Literatura porque lo que más me gusta del mundo es leer. Tengo amigas que son muy inteligentes, pero tienen menos sentido común y están menos focalizada que yo. Gente que va dando tumbos, pero como yo voy más amarradita a la realidad», señaló la aristócrata.

«Cósima estudió en Brown, se creen dioses con tanto millonario, le hubiera enviado a la Complutense«, comentó la diseñadora, que añadió que tiene la vida solucionada, pero que también se la va solucionando ella misma: «Tengo la vida solucionada, pero menos solucionada que antes. Me voy solucionando la vida y tengo tendencia a solucionarla. Yo pagaba 32 sueldos y no es lo mismo que no tener que pagarles. Me asusté también por mis fabricantes. Si ellos lo pasan mal, dejo de tener la vida solucionada. La realidad es que tienes que pagar tus facturas, a Hacienda, tienes que seguir responsable«. En relación a todo eso, Cósima dijo que no estaba despreocupándose del negocio de su madre, sino todo lo contrario: «Estoy ayudando muchísimo y te diría que la del estudio soy la que más preocupada estoy». Además, Ágatha Ruiz de la Prada, reveló que Cósima le dijo que durante el confinamiento no quería su sueldo.

Cósima Ramírez en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Ágatha Ruiz de la Prada recordó que su hija < b>trabajó de ayudante de Cayetana Álvarez de Toledo, una persona de que la que Cósima guarda buen recuerdo: «Me encanta, es una mujer brillante y la respeto muchísimo. Se ha radicalizado un poco, pero no culpo a Cayetana, sino al ambiente político. Estamos en una situación tan polarizada que se nos olvida tener educación».

Ni de derechas, ni de izquierdas

Sobre si es de derechas o de izquierdas, respondió que es «de los que nos convengan a todos. Soy joven y considero que es muy sano tener un entusiasmo socialista». Señaló que Sánchez y Casado le parecen desastrosos y que están defraudando: «Son tan desastrosos. Nos están defraudando tantísimo. Se meten personalidades de la política y están distraídos de lo que hay que hacer», manifestó Cósima Ramírez.