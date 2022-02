'Crece y hazte rico. Las 51 leyes para atraer el éxito y el dinero' de Romuald Fons

Crece y hazte rico. 51 leyes para atraer el éxito y el dinero

> «Dediqué dos años a enseñar gratuitamente en mi canal de YouTube qué hay que hacer

para crecer en la plataforma. Sí, sí, has leído bien. Dos años. Durante ese tiempo y

gracias al SEO, miles de personas miraban mis vídeos cada día, hasta que llegué a tener

800.000 seguidores. Es decir, 800.000 personas interesadas en saber cómo hacer crecer

su canal. (…) Después, un buen día, creé CreceTube, el mejor curso sobre cómo crecer

en YouTube, y lo puse a la venta por 750 euros. Mil quinientos de mis seguidores

compraron el curso durante los primeros siete días que estuvo a la venta. Los números

son sencillos: 750 euros x 1.500 compradores = 1.125.000 euros», explica Fons.

Espontáneo y sobre todo muy realista, acaba de publicar un libro que se ha convertido en todo un éxito de ventas: Crece y hazte rico. 51 leyes para atraer el éxito y el dinero. Atractivo, ¿verdad? No os podéis imaginar la cantidad de gente que me ha preguntado en tan solo una semana por su libro. Y he de reconocer que no he publicado antes este artículo hasta no leer el libro de pe a pa, porque estaba desconcertada para quién iba. ¿Otra vez una fórmula sobrevalorada para hacernos ricos y no conseguirlo?

Planeta ha publicado este libro con 51 leyes para atraer el éxito y el dinero y en Cotilleo.es hemos hablado con él. Fons destierra los míticos conceptos de persigue tu objetivo pensado en positivo. Romuald arrastra a miles de personas que le siguen y así nos lo cuenta de primera mano.

