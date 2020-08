Cristian Suescun, destrozado por la mala relación con Maite Galdeano y Sofía Suescun

Si bien Cristian Suescun accedía a participar en ‘La casa fuerte’ junto a su madre Maite Galdeano para así intentar tener una relación más cercana, el encierro les ha servido para todo lo contrario. A pesar de que madre e hijo salieron del encierro habiendo firmado la paz, esta les duró incluso menos de los que se esperaba y los reproches y broncas entre ellos en televisión se han convertido ya en una tónica. Unos hechos que han acabado por dinamitar su relación, tal y como el propio Cristian Suescun explicó en su visita a ‘Viva la vida’.

Cristian Suescun, dolido por las palabras de su madre | Foto: Telecinco.es

«Estoy un poco decepcionado con todo», le confesaba a Toñi Moreno. «Mi familia me ha dejado de lado y, bueno, lo estoy intentando llevar cono buenamente puedo«. Su paso por ‘La casa fuerte’ le ha traído importantes consecuencias al de Pamplona, entre ellas, quedarse también soltero tras un affaire con Yola Berrocal: «Por déjame llevar lo he perdido todo, hasta a mi novia. La relación con mi madre y mi hermana ahora mismo está muy, muy mal«. El concursante de ‘Supervivientes 2020’ asegura que ya no vive con su madre después de que esta lo echase, ya no solo de su piso, sino de Madrid. Afortunadamente, Suescun tenía ya una casa propia en Madrid: «Desde que me vine a Madrid me cogí un piso. Me fui con mi madre de manera puntual pero no podía vivir con ella, la relación era insoportable«, asegura.

«Como hijo me afecta, es muy duro»

La mala relación entre madre e hijo no viene de su estancia juntos en el reality de Mediaset, sino que todo se remonta a mucho tiempo atrás, concretamente de la separación de Maite Galdeano y el padre de sus hijos: «Yo me quedé con mi padre y Sofía se fue con mi madre. Yo me acercaba cada fin de semana a verlas, pero nos distanciamos, la relación no era como antes«. Esto, sumando a la forma de vida del joven, hicieron que las cosas se crispasen aún más: «Es verdad que dejé los estudios a los 17 años y me puse a trabajar, por eso mi madre me ha dado mucha caña siempre«.

Cristian Suescun, alejado de su hermana y su madre | Foto: Telecinco.es

Las cosas no hicieron más que ir a peor con el tiempo: «Poco a poco nos íbamos distanciando cada vez más. Siempre se ha inclinado por mi hermana. Somos muy diferentes, a mí me gusta salir y divertirme y no por eso me tiene que discriminar. No he hecho nada malo», le decía dolido a Toñi Moreno. A esto se le suman también todas las cosas que su propia madre ha dicho de él en televisión y que no le dejaron en muy buen lugar: «Mi madre en un programa de esta cadena dijo algo como que si lo llega a saber no me hubiera tenido, y eso como hijo me afecta, es muy duro«.

Suescun se ha dado ya por vencido y considera que la relación con su madre ya está perdida: «Yo nunca voy a entenderla, me encantaría preguntarle qué tiene en contra mía. Mi madre tiene un trastorno muy importante con mi padre, y encima yo le recuerdo a él. Después de 15 años que se acuerde de cosas que vivió… Tengo que aprender a vivir con eso. Con mi padre tengo una relación normal, les respeto a los dos por igual». Tras estas duras palabras, la presentadora no ha dudado en mostrarle su apoyo: «Como madre, la verdad que no la entiendo. Que tu madre te diga que estás mal de la cabeza es muy duro».

Las duras palabras de su hermana, Sofía Suescun

Pero no solo de su madre ha tenido Cristian Suescun que escuchar cosas públicamente en su contra. Su propia hermana, Sofía Suescun, protagonizaba la portada de la revisa Lecturas con un fuerte titular contra él: «Los hombres como mi hermano me dan asco«, haciendo referencia a la actitud hacia su madre dentro de ‘La casa fuerte’: «He sufrido un montón. Lo he pasado muy mal viendo a mi madre triste. Mi hermano no sacaba la cara por mi madre en el reality, me ponía enferma«.