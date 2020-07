Cristian Suescun pide perdón a Yola Berrocal en ‘La casa fuerte’ y ella estalla: «No quiero saber nada de ti»

Cristian Suescun ha llegado al debate final de ‘La casa fuerte’ junto a su madre Maite Galdeano y una cara hasta los pies. El concursante aseguraba que no estaba pasando por un buen momento, ya que además le ha afectado mucho el tema del robo, al haber varios miles de euros en casa de su madre que le pertenecían a él. Además, parece que la situación con la que era su novia tampoco está bien, y al concursante se le ha juntado todo.

Al principio del programa, Sonsoles Ónega le preguntaba por su relación y él se mostraba parco en palabras: «Voy a darla un tiempecito. Voy a descansar mi mente, estoy cansado por todo y no quiero hablar más del tema. Estoy bastante dolido con todo y no voy a dar más explicaciones. Llevo unos días sin dormir y estoy bastante jodido». Maite Galdeano, por su parte, decía: «Creo que no se aclaraba ni él mismo y que vaya viendo lo que quiere pero ya de seguro. Creo que le ha venido hasta bien».

Yola Berrocal muy enfadada | Foto: telecinco.es

Sin embargo, el gran momento ha llegado cuando estaba Yola Berrocal en el plató y Cristian Suescun se ha armado de valor diciendo: «Me he dejado llevar, he vivido la experiencia al máximo y siento haber dudado de los sentimientos de Yola. Yo tenía fuera una relación y estaba un poquito cohibido con eso. Quiero que este agrio y mal final que hemos tenido pues no sea así y que retomemos nuestra amistad y tomemos un café fuera».

Una gran bronca que termina en llanto

Lo que Cristian Suescun seguro que no esperaba era el rapapolvo que le ha caído por parte de Yola Berrocal: «A ver qué pasa, tú sí me has dado un beso, le has puesto los cuernos a tu novia y me echas a mí la culpa. Eres un cobarde». El concursante respondía: «Asumo tu enfado y estaba muy influenciado por la relación. Cuando quieras hablamos y que no acabe así esta bonita relación que teníamos en la casa». Yola, por su parte, decía: «No quiero saber nada de ti. Cuando fue la primera vez de lo de los fuegos dijo que le habían hackeado. Le perdoné».

Cristian llorando | Foto: telecinco.es

«No me creo tu perdón. No eres una persona de buen corazón, eres un falso y no quiero saber nada de ti. Eres una persona tóxica. No se puede humillar a una persona y tampoco pedir perdón», decía muy tajante. De repente, Cristian Suescun rompía a llorar y decía: «He perdido todo Sonsoles. La caja, mi dinero, mi amor. Pido disculpas a Yola, pido disculpas a Jessica». Sin embargo, la ganadora de ‘La casa fuerte’ no ha aceptado las disculpas, a pesar de que los allí presentes le aseguraban que le veían sincero: «Para mí Cristian era importante y me ha fallado como amigo. No le creo».