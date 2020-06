Cristian Suescun recuerda en ‘La Casa Fuerte’ la peor discusión que tuvo con su madre Maite Galdeano

En ‘La Casa Fuerte‘ hay concursantes que van en parejas y otros van por libre. Una de las parejas la forman Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun, que se han unido para concursar a pesar de su relación no siempre ha sido fácil.

Cristian Suescun habla de su madre con Juani Garzón | Foto: Telecinco.es

Su presente es mucho mejor su pasado a pesar de que haya tiranteces entre ellos. Y para muestra de que cualquier tiempo pasado fue peor para ellos ha quedado claro en una conversación mantenida entre el de Pamplona y Juani Garzón, madre de María Jesús Ruiz.

Ambos participaban en una serie de preguntas que se hicieron los unos a los otros para conocerse mejor. Preguntado por su madre, Cristian Suescun recordó que a los 18 años volvió a casa de su madre y discutieron tanto y tan fuerte que ella le echó de casa.

Maite Galdeano en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

No tuvo que ser fácil para Cristian Suescun, que cuando sus padres se separaron él se quedó con su padre, mientras que Sofía Suescun se fue con su madre. La relación empezó a deteriorarse entre madre e hijo y de hecho él siempre ha sentido que no le quiere de la misma forma que a Sofía Suescun. De hecho, Maite Galdeano confesó que por comodidad hubiera preferido haber concursado con su hija, con la que tiene más sintonía y una mejor relación.

Cristian Suescun descubre que Maite Galdeano ronca

Por si fuera poco, Cristian Suescun ha descubierto otra cosa de su madre que no le gusta. Como no han convivido mucho, no se conocen tanto, y por eso el navarro no sabía que su madre ronca. «Era sabedora de que roncaba un poco, pero tanto como se queja Cristian no, ha sido una sorpresa para mí», señaló Maite Galdeano.