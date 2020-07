Cristian Suescun sale en defensa de su madre Maite Galdeano en ‘La Casa Fuerte’: «Juani es un lobo con piel de cordero»

La relación de Cristian Suescun y Maite Galdeano no ha sido fácil y se está reflejando en ‘La Casa Fuerte’. Madre e hijo han vivido separados muchos años, puesto que no convivieron juntos hasta que ambos coincidieron en Madrid. Ahora han podido comprobar de una manera más intensa qué es vivir bajo el mismo techo y eso ha provocado que entre ellos haya muchos tiras y afloja.

Juani, incrédula en ‘La Casa Fuerte’/ Foto: telecinco.es

Lo cierto es que él ha expresado en más de una ocasión que no se siente muy querido por su madre, comentario que llegó al alma a Juani, la madre de María Jesús Ruiz. Tal tensión se vivió en la casa que incluso se planteó marcharse por no aguantar a su madre y sus desplantes, puesto que Juani le ha insistido en más de una ocasión que no debe dejar humillarse ni por su madre, sin embargo, él ha recapacitado y en la gala ha querido salir en defensa de su madre.

Cristian Suescun, lejos de lo que dijo a Juani, la ha atacado diciendo: «Juani es un lobo con piel de cordero», algo que la ha dejado con la boca abierta porque no se lo esperaba después de convivir con ellos y ver cómo es su relación. Todo parece apuntar a que su vínculo es difícil y que entre ellos consiguen entender en que consiste, no obstante, algunos miembros de la casa, como Juani, no consiguen entenderlo.

Maite Galdeano dando un beso a su hijo en ‘La Casa Fuerte’/ Foto: telecinco.es

El concursante, para quitar hierro al asunto, ha dicho sobre su madre: «No quiero que la gente aproveche las discusiones que tengo con mi madre para enfrentarme, porque la quiero mucho y es la mejor madre del mundo».

Mientras tanto, Maite Galdeano después de los mensajes que le ha lanzado Jorge Javier Vázquez, pidiéndole en cierto modo que apoye y ciude a su hijo, ha dejado claro que será más cercana con él, aunque cree que en los momentos importantes sí que ha estado a su lado apoyándole en todo lo que ha podido y dándole los mejores consejos.