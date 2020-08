Cristian Suescun se la devuelve a Maite Galdeano: «Regalo a mi madre, no tienen que pagar nada»

De sobra conocida su relación de idas y venidas como madre e hijo, Maite Galdeano y Cristian Suescun fueron a ‘La casa fuerte’ para, además de ganar dinero, conocerse un poco más y poder arreglar las diferencias que tantas veces les han alejado. Pero ni consiguieron ganar el reality ni han conseguido reconducir su relación, estando peor que nunca.

Es más, quizá se podría decir que las cosas han empeorado todavía más tras su paso por el concurso, llegando incluso a decir Maite Galdeano que su hijo se había convertido en su «enemigo». Y no contenta con eso, acudió a ‘Sálvame’ con un cartel en el que podía leerse ‘regalo hijo al instante’.

ristian Suescun con el cartel de vender a su madre / Telecinco.es

Con el cartel sobre su cuerpo, Galdeano aseguró que estaba muy harta de su hijo y que no podía más: «No está la cosa para tonterías y lo digo en serio. Por lo menos ya está criado, no llora por las noches, no se hace caca… Ya no aguanto más y estoy muy harta. Ha sido la recopilación de una vida. No es muy natural que regale al hijo, pero cuando ya estoy hasta aquí…«, decía como explicación.

Cristian Suescun: «Mi madre es especial»

Días después el aludido acudió muy apenado a ‘Viva la vida’ y allí explicó que, por dejarse llevar en el reality, lo había perdido todo y tenía el ánimo por los suelos: «He perdido todo, hasta a mi novia. La relación con mi madre y mi hermana ahora mismo está muy, muy mal». Pero visto ahora con perspectiva, ha decidido ‘devolvérsela’ a su madre en ‘Sálvame’.

Cristian Suescun viendo el reencuentro de Maite con su ex / Telecinco.es

«Es de regalo, no tienen que pagar nada«, decía Cristian Suescun entre risas en el programa junto a un cartel en el que se podía leer ‘regalo madre al instante‘: «Ella me lo puso, pues yo se lo pongo, tampoco se va a sentir muy mal la mujer. Ella salió, ¿por qué no voy a salir yo también? Mi madre es especial y, bueno, tengo que vivir así«. Eso sí, parece que la relación con su hermana Sofía Suescun sí marcha algo mejor puesto que ha dicho que vio el reencuentro de su madre con su ex Ugo.