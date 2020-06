Cristian Suescun y Yola Berrocal se besan en ‘La casa fuerte’

Las cosas no dejan de complicarse dentro de ‘La casa fuerte’ y, por ende, también fuera. La espontaneidad de Maite Galdeano acabó destapando dentro del concurso que su hijo Cristian Suescun había demostrado su interés en Yola Berrocal diciendo que era la más guapa que entraba a concursantes. Tras esto, la propia Yola contó que el joven le había escrito en varias ocasiones a través de Instagram.

El hermano de Sofía Suescun negó todo esto alegando que «alguien se ha hecho pasar por mí» e incluso hizo un comentario sobre el físico de su compañera para dejar claro que no le gusta. Pero del dicho al hecho hay un trecho y parece que durante el cumpleaños de Leticia Sabater las cosas dieron un giro de 180 grados. Durante la gala de este domingo 21 de junio Oriana confesaba en directo que ambos concursantes se habían besado durante la noche.

Cristian Suescun y Yola Berrocal fueron acercando posturas | Foto: Twitter

Algo que también corroboraba Labrador. «Estábamos en la fiesta de cumpleaños. Llegó Cristian con Yola y Leticia abrazados. Soltaron a Leticia y se quedaron mirando. Le dije: ‘Solo se vive una vez’, y se dieron un beso«, relató. Rápidamente ambos dijeron que no se acordaban de lo que había ocurrido e incluso Yola acabó apuntando que no sabía si se había tratado de un sueño. Pero sus compañeros sí se acordaban muy bien.

«En mi vida no he estado enamorado de nadie»

«Me parece una chica 10, tiene un corazón gigante, una buena persona… Y del beso no me acuerdo. La voy a querer de amiga y es solo eso«, intentaba zanjar Cristian Suescun. Y es que este tiene pareja fuera de ‘La casa fuerte’ y este tipo de cosas pueden acabar pasándole factura. De eso sabe bien su hermana, Sofía Suescun, quien en plató no dudó en reaccionar a estos hechos. «A mí lo que más me preocupa es Jessica, mi cuñada», reconocía la colaboradora. «Es verdad que me parece muy fea la forma de negar a Yola, porque él era fan cuando era pequeño. Me pareció muy feo por su parte«. La ganadora de ‘Gran Hermano’, quien asegura que tiene una relación cordial con su cuñada, espera que su hermano se disculpe por estos hechos en cuanto salga. «Espero una disculpa por parte de mi hermano porque no se lo merece«.

Sofía Suescun, alucinada con las palabras de sus hermano | Foto: Telecinco.es

Pero parece que Cristian Suescun tampoco las tiene todas consigo respecto a esta relación. Sonsoles Ónega no dudó en preguntarle sobre este hecho y la respuesta del concursante ha dejado incluso a su hermana sin palabras. «Estoy con mi novia, la quiero mucho, pero en mi vida no he estado enamorado de nadie. Nunca me ha dado el flechazo«, aseguraba. A esto, Maite Galdeano ha querido añadir que ella era consciente de que la relación de su hijo no va por buen camino: «Llevan un año y ya venían con problemas. Ambos son celosos y dicen lo mismo. Que si sí, que si no… Para andar así yo rompería«. Finalmente el concursante ha querido terminar con un: «Cuando salga de aquí ya hablaré con mi novia».