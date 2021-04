Cristina Cárdenas como Fredy Krueger, amenaza a Antonio David con la cinta grabada del maltrato

Cristina Cárdenas asegura tener en su poder la grabación de una de las palizas de Antonio David a Rocío Carrasco

> Cristina Cárdenas asegura ser testigo de malos tratos por parte de Antonio David Flores a Rocío Carrasco en la etapa que vivieron en Argentona y se presta, si se reabriera el caso, a sentarse frente al juez para aportar su testimonio.

“La cinta es definitiva en el testimonio de Rocío. Demuestra que no miente y lo que cuenta es solamente un tres por ciento de lo que pasó esa noche. Ella en ese momento con el trauma que tuvo, muchas de las cosas que pasaron no se acuerda. Yo me acuerdo perfectamente estaba de frente y está grabado”, cuenta Cárdenas que en aquel momento era su vecina.

Cuando le preguntan sobre cómo vivió aquel momento tan brutal, Cristina comienza a ponerse nerviosa, la emoción le invade. “Eso fue… no lo puedo contar sin que se me salten las lágrimas. A día de hoy si me pongo a recordar lo único que no puedo evitar recordar es la cara de él. Jamás se me olvidará, mordiéndose la lengua y pegándola”, ha contado imitando el gesto con lágrimas en los ojos.

