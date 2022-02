Cristina Castaño encuentra en Telecinco su serie favorita y no es La que se avecina

Cristina Cataño le dedica unas bonitas palabras a Rocío Carrasco

>En un gran momento profesional tras su actuación musical en la Gala de los Goya y triunfando en la piel de Macarena, una de las protagonistas de Toy Boy en Netflix, Cristina no ha dudado en posicionarse a favor de Rocío Carrasco, apuntando que es «una gran comunicadora» y, que lo que ha hecho en su paso al frente narrando su verdad es «una historia de vida tremendamente difícil». «A mí me deja alucinada. Se merece todo lo bueno que le pase y me alegro enormemente por ella. Me hace tremendamente feliz poder apoyarla en ese día», confiesa.

