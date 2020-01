Cristina Cifuentes no irá a Supervivientes

Cristina Cifuentes (republicana de derechas y tatuada según el faldón que pusieron ayer en Sábado Deluxe) no irá a Supervivientes.

Cristina Cifuentes (republicana de derechas y tatuada según el faldón que pusieron ayer en Sábado Deluxe) no irá a Supervivientes. Nos pareció bastante curioso que Jorge Javier Vázquez, socialisto de pura cepa con mansión incluida, ejerciera casi de repartidor de personas interesantes. Cuando Cifuentes era del PP era el diablo, pero ahora que no lo es ya es de los nuestros parecía reconocer implícitamente el presentador.

Cifuentes estuvo tan clara como siempre y reconocía que no estará en el concurso. «Quisiera asimismo mostrar mi profundo agradecimiento tanto a la productora Bulldog TV como a Mediaset por el interés mostrado para contar con mi participación en un programa al cual deseo muchísimo éxito».

No dudó en recordar cómo fue masacrada por los medios por robar una crema, a pesar de que otros han mangado miles de millones de euros de dinero público y están su casa tan tranquilos cantando aquello de «A las mariscadas». Indicaba que «Mi madre me aconsejaba que dejara la política por el sufrimiento que me causaba. Mi padre también era una persona absolutamente especial, me siento muy orgullosa de mis padres».

Recordando la indudable bonhomía de los de izquierdas, vulgos trolls seguidores del actual vicepresidente del Gobierno, subrayaba que «Me han amenazado de muerte en muchísimas ocasiones, y a mi familia también. Mis hijos lo han vivido todo, de hecho mi hija se fue de las redes porque no podía soportar lo que leía».

Menos mal que ayer recibía la pública bendición de Telecinco, ese oasis de la izquierda en la que, como todo el mundo sabe, solo cobran el salario mínimo interprofesional y se dedican al altruismo y a la contemplación de la naturaleza entre otras cuestiones. Entendemos que Cifuentes tiene que comer caliente un par de veces al día como todo el mundo, pero revolcarse por el barro en semejante lodazal quizá denote un mal gusto que bien podría haber seguido camuflando.

