Cristina Pedroche asiste al estreno de ‘A todo tren’: Estilismos, vacaciones y proyectos

Cristina Pedroche se atreve con todo. La presentadora ha acudido este domingo 4 de julio a la premiere de ‘A todo tren’, un ‘film’ dirigido por Santiago Segura. En su llegada al ‘photocall’, la mujer de David Muñoz ha atendido a la agencia Gtres, y ha revelado cómo se encuentra en estos momentos tras la reactivación del sector de la cultura, ha hablado de qué planes tiene para este verano y cuál es el proyecto que tiene entre manos junto al chef, entre otras muchas cosas. “Poco a poco llegamos a esa nueva normalidad. Vamos volviendo a lo que era antes la vida, pero sobre todo que la gente siga manteniendo las distancias de seguridad y que, aunque haya gente vacunada hay que tener cabeza. Pese a que la cosa vaya a mejor, precaución”, ha expresado sobre el fin de algunas de las restricciones instauradas por la Covid-19.

Sin duda, lo que más ha llamado la atención ha sido el ‘look’ con el que ha sorprendido en esta ocasión Pedroche. “Es de Paloma Suárez y lo ha hecho en exclusiva para mí para este evento. Estoy muy contenta porque yo si vengo… Me da igual que sea un evento de mañana… me apetecía venir así”, ha dicho en relación a su estilismo. Cristina ha lucido un top blanco de tirante fino combinado con un pantalón en diferentes tonos de rosa con detalles de volantes repartidos por todo el diseño. “Arraso para bien o para mal. No quiero pasar indiferente. Me gusta que se me vea y bueno si puedo ayudar a diseñadores que están empezando, aunque Paloma tiene una larga trayectoria profesional. De hecho, me he puesto cosas suyas para ‘Love Island’”, ha revelado con una sonrisa.

Después, cambiando el hilo de la conversación, la televisiva ha confesado el secreto de su alimentación. “La gente piensa que comer sano es comer pobre, sin sabor y soso, y para nada. Yo de lunes a viernes no me salto la dieta. Como mucho proteína y verdura, y a veces algo de hidratos. El fin de semana como lo que me apetece. Si por ejemplo, David los lunes y martes que trabaja algo menos me hace un pescado a la brasa, pues claro es que eso está muy bueno porque no es lo mismo que comerlo hervido. La gente tiene que empezar a añadir especias a la comida”, ha explicado.

En cuanto a las vacaciones, Cristina Pedroche ha contado que en agosto tiene “3 semanas libres”, pero que no sabe si las pasará fuera de España o no. “Quiero ver cómo va evolucionado todo. Depende de las restricciones, pero con calma”, ha desvelado. Por otro lado, la presentadora ha anunciado que pronto revelará qué día será la apertura del nuevo restaurante del cocinero. «Tenemos muchas cosas entre manos. Por suerte, estamos bien debido a la situación en la que no encontramos. Estoy muy agradecida», ha sentenciado.