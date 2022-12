Cristina Pedroche da algunas pistas sobre su vestido para las campanadas

Cristina Pedroche se ha convertido ya en un clásico de la Nochevieja. Ayer en El Hormiguero daba algunas pistas sobre el vestido que lucirá este año.

Cristina Pedroche se ha convertido ya en un clásico de la Nochevieja. Ayer en El Hormiguero daba algunas pistas sobre el vestido que lucirá este año. Antes reconocía que «estoy acostumbrada a las críticas. Hay gente que no entiende que es entretenimiento, es un show, no hace falta raparme el pelo…».

«Prefiero que me critiquen a mí a que se estén criticando las familias entre ellos, que en esta época… Yo quiero que la gente se lleve bien y estén felices», la verdad es que tiene toda la razón. Más vale ver su retransmisión que aguantar al cuñado de turno.

«Este año va a ser todo lo contrario al año pasado, habrá mucho show, entretenimiento y fantasía. El año pasado lo transgresor era que ese vestido no era hecho para mí, era un vestido de museo» añadía.

En cuanto al diseño de este año, anunciaba que «vuelven las transparencias, pista y bastante seria. Pero no tienen nada que ver con otros años… Casi 100 personas han participado en este vestido, es el año que más personas saben cómo es el vestido pero confío en que nadie ha dicho nada. Cada una ha puesto un trocito de ilusión y cariño, pero no lo han visto terminado o la idea terminada».

«Voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo. ¿Que me desnude? Más o menos… Hay un concepto y no siempre va unido a la ropa, digamos que es poca tela, sutil… En estos años además de moda se ha ido convirtiendo en arte y voy a tocar una disciplina que no he tocado nunca» añadía dejando caer que podría tratarse de algo de body painting.

«Es bonito y es fuerte. Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero a los corazones de los españoles vamos a llegar… Y ya no puedo decir más. No paso frío porque llevo una capa, que puede ser la que han hecho las 100 personas. Madre mía, me van a echar. ¡Me voy a echar yo a mí misma!» sentenciaba. Atentos estaremos a su diseño. ¿Cómo crees que será?

Curiosidades Televisión #cristina-pedroche