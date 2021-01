Cristina Pedroche, entre el edredón y las mascarillas para recibir el 2021

Cristina Pedroche lo ha vuelto ha hacer. La colaboradora de ‘Zapeando’ se ha vuelto a jugar todo a una carta, como ya es habitual, la más arriesgada. Teniendo en cuenta que la vallecana confesó no tener claro si debía o no dar las campanadas de este año y viendo el look con el que finalmente ha dado la bienvenida al 2021, parece que puestos a hacerlo, decidió poner toda la carne en el asador.

La mujer de Dabiz Muñoz ha aparecido primero con un vestido-abrigo-capa confeccionado con lo que parecía tejido de edredón con asimetrías en mangas y escote y una enorme cola.

Pero debajo del edredón había mucho más. O mucho menos, si se habla de la cantidad de tela que cubría el cuerpo de Cristina. Para despedir el 2020, Pedroche ha lucido un un vestido que superaba los 5 kilos de peso, cuajado de mezcla de cristales bordados. La prenda estaba basada en el patrón de las ya habituales mascarillas, solo sujetada en los hombros con dos finos tirantes. A los pies de Cristina Pedroche, unas botas de caña alta en color ‘azul mascarilla’ y firmadas por Pedro del Hierro.

Aunque es el séptimo año de Cristina Pedroche dando las campanadas en Antena 3, es el octavo look de fantasía que la que fuera reportera de ‘Sé lo que hicisteis’ luce ya que en 2018 la presentadora hizo doblete y acompañó también a todos los residentes en Canarias que, debido al cambio horario, celebran el nuevo año con una hora de retraso con respecto a la península.

Una vez más, la mujer de Dabiz Muñoz ha confiado en Josie para ser asesorada con su estilismo. Han sido muchas las ‘stories’ que Pedroche ha compartido en referencia a este nuevo look que, sin duda alguna, ha cumplido con el efecto sorpresa que tanto la presentadora como el estilista buscan para cada Nochevieja.

Cristina Pedroche no tenía claro si este año debía o quería ser la encargada de dar las campanadas. De no haberlo hecho, habría roto el ritmo imparable que ha cogido desde 2014, cuando dio la bienvenida al año nuevo desde la Puerta del Sol por primera vez. Desde aquel fin de año, hace con esta 8 Navidades, cada Nochevieja de Cristina Pedroche ha estado acompañada de una enorme expectación previa que, tras verse su look, se convertía en polémica que dividía al país entre defensores y detractores. «Se juntan los nervios de siempre, pero este año, además, son nervios de inseguridad, miedos… Me siento rarísima. Tengo dudas porque me planteo hasta si las tendría que dar. Por un lado pienso que podría ponerme un vestido más sobrio, pero, si hago eso, dejo de ser yo. Pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida. Pienso que si hay gente que se entretiene viéndome esa noche, criticando o no criticando, pues ya hemos conseguido que esa gente en ese momento piense en otra cosa, pero también es duro para mí»

Consciente de eso y de lo sumamente difícil que ha sido el año 2020 para prácticamente todo el mundo y de la frivolidad que transmite un debate sobre ropa cuando solo en España han muerto casi 51.000 personas, la propia Cristina Pedroche reveló a sus seguidores de Instagram que no tenía nada claro qué hacer este año. También compartió sus dudas con sus compañeros de ‘Zapeando’ y, tanto en redes sociales como en el programa de la Sexta, prácticamente todos animaron a la de Vallecas a dar las uvas.

Una vez tomada la decisión que le ha llevado a volver a dejar a toda la audiencia boquiabierta, Cristina no ha dudado en ir creando expectación sobre su look en las últimas semanas. Sus precedentes eran muchos y muy variados, yendo de las transparencias a los corsés de oro y pasando por conjuntos tipo bikini fantasía que siempre, siempre, consiguen sorprender.