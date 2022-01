Cristina Pedroche: «insecto indefinido» con su look de Nochevieja

Cristina Pedroche arrancaba la celebración de las Campanadas con un sorprendente abrigo tan complicado de explicar que la propia presentadora aseguraba que era «una libélula, una luciérnaga, un insecto indefinido…». Con una especie de casco plateado y las uñas a tono, el estilismo de la gran protagonista de la noche ha sido una apuesta, definitivamente, futurista.

Tras más de quince minutos en pantalla con el ‘abrigo’ con el que cubría su look, la mujer de Dabiz Muñoz se ha quitado la prenda para dejar al mundo boquiabierto una vez más. Un «vestido de la colección primavera verano de 1991. Es una pieza del museo de Manuel Piña. Uno de los mejores diseñadores que ha dado España. Uno de los cinco fundadores de la Pasarela Cibeles».

Cuando Chicote, su compañero de ceremonia, le ha pedido una pista acerca de su atuendo, Cristina ha asegurado que «lo que va a pasar hoy es un dialogo que se establece entre diseñadores vivos y un diseñador que ya no está entre nosotros y me está ayudando desde el más allá». Está inspirado en la metamorfosis de los insectos y los reptiles.

A la vuelta de la publicidad y tras haberse comido las uvas, la madrileña aparecía sin el casco plateado y con la cabeza completamente afeitada. Si es o no un cambio de look definitivo es algo que se desconoce ya que la propia Cristina ha jugado mucho en los días previos con su look capilar.

La misma mañana del 31 la artista compartía con sus seguidores los nervios y la ilusión que le genera el despedir el año con toda la audiencia, y lo hacía asegurando que su única ambición tras todo lo recorrido hasta llegar hasta la Puerta del Sol un año más, era la de disfrutar del momento: «Qué ganas de despedir el año esta noche todos juntos. Es un momento único en el que todos los españoles estamos haciendo lo mismo, y de verdad, para mí ser parte de esto es un sueño. Todo el trabajo ya está hecho, solo me queda disfrutar y pasármelo bien. Espero que os guste lo que tenemos preparado tanto como a mí. Gracias por ayudarme a seguir aquí ❤️❤️ Que tengáis un día maravilloso y el feliz año nuevo os lo digo en directo en Antena 3».

Hace ya siete años que Cristina Pedroche se comió las uvas con toda la audiencia de Antena 3 por primera vez. Una experiencia, aquella de 2014 en la que posiblemente ni la protagonista podía presagiar que se estaba convirtiendo en un icono vivo del fin de año patrio. Porque si en los años noventa eran Ramón García y su capa quienes de una u otra manera entraban en cada casa con las Campanadas, desde la mencionada fecha son Cristina y sus transparencias.

Una sorpresa, su estilismo, que como cada año ha guardado con obsesión. Dando, eso sí, alguna que otra pista que hacía presagiar lo ocurrido. Es probable que cuando en su primera vez en la madrileña Puerta del Sol la de Vallecas lució un vestidazo negro con incontables transparencias no se imaginase si quiera lo mucho que iba a dar que hablar su look. Pero las críticas fueron incontables ya que, aunque no enseñaba más de lo políticamente correcto, sí insinuaba. Que si no es necesario mostrar tu cuerpo, que si no es feminista, que si qué manera más burda de tratar de ganar audiencia… las críticas fueron para todos los gustos. Lo que no sabían aquellos que la señalaban era que lo que hacían era echar leña al fuego equivocado.

La Pedroche no solo había sido muy feliz con su vestido, sino que las malas palabras que le dedicaban le dieron una idea a la que año tras año sigue sacando punta: Ella se viste como quiera, ella se viste para ella, y a quien no le guste que cambie de cadena. Y lo cierto es que nadie cambia. Porque desde entonces, sea cual sea el canal en el que se ven las Campanadas, ya es tradición hacer zapping para, aunque sea unos segundos, ver con qué nos sorprende este año Cristina Pedroche.