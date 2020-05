Cristina Pedroche se abre en canal y reflexiona sobre su cuarentena por el COVID-19

Cristina Pedroche se ha convertido en la nueva embajadora de Braun. La presentadora ha sido la encargada de presentar la nueva Silk-épil 9 Flex, una depiladora eléctrica que promete seguir el ritmo y las curvas de todas las que la usen.

En su encuentro con los medios, Cristina ha mostrado su entusiasmo por volver poco a poco a retomar la normalidad, algo que ya iba echando menos después de tantas semanas de confinamiento.

En cuanto a sus rutinas de belleza, Pedroche nos ha contado lo importante que es para ella el cuidado de la piel, algo en lo que la alimentación tiene un valor fundamental para una piel diez, así la consigue ella: “Teniendo buenas rutinas, usando buenas cremas que te vayan a tu tipo de piel, durmiendo ocho horas y comiendo bien porque, al final, la alimentación lo es todo”.

“Mi abuela se ha ido”

Una buena alimentación que no le ha faltado este confinamiento, pues al lado del chef David Muñoz, Cristina nos ha reconocido que ha sido inevitable engordar: “He cogido dos kilos de más. He ‘sobrecuidado’ la dieta, nunca he tenido tanto tiempo de estar con David en casa, para mí en particular ha sido bastante llevadero, estar con él es una maravilla”.

Una felicidad por poder pasar más tiempo con su marido que ha chocado de lleno con la tristeza de no poder despedirse de su abuela: “Estoy feliz porque sigo teniendo muchos proyectos, porque poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Yo intento amoldarme a cada situación, no son las mejores circunstancias, hay cosas que están pasando que tampoco me ayuda si me entristezco, mi abuela se ha ido. En el fondo no ha sufrido y pienso que mis padres están bien, así que si ahora nos tenemos que amoldar a esta situación es lo que haré. Dentro de esas circunstancias intento estar lo más feliz que puedo”.

Sus planes de verano

Y es que Cristina Pedroche mira con esperanza e ilusión todo lo que está por venir: “Ahora valoras más las pequeñas cosas, no necesito un gran viaje, simplemente con ir a ver a mis padres va a ser una gran aventura”. Un valor por lo nuestro que este verano les hará recorrerse a ella y a David Muñoz buena parte de la geografía epañola: “Este verano me apetece mucho conocer rincones nuevos de España y redescubrirlos, no me parece mal que no nos dejen salir de España la verdad. Así podemos disfrutar de nuestra gastronomía y nuestra cultura”.

Entre los rincones favoritos de Cristina están las islas: “Lo que más me apetece es Menorca, quiero estar allí. Siempre soy más de tirar para Canarias y al norte, por supuesto, queremos ir”.

Una Cristina Pedroche de lo más directa y natural que no ha dudado en dar un tirón público de orejas a nuestros políticos: “Los políticos nos están separando, deberían juntarse y mirar solo por los españoles. Da igual el partido político del que seas, ahora tenemos que estar todos a una. No está ayudando la situación que están creando, somos un país de la ostia, tenemos cosas increíbles, somos personas increíbles, no podemos dejarnos llevar por la política, se están pegando entre ellos”, y añadía: “Me da mucha pena cuando veo enfrentamientos entre propios vecinos, no es el momento de discutir.Todos estamos muy nerviosos y queremos que haya una normalidad real que nos asegure que no haya un pico de fallecimientos. Los políticos deberían ponerse más en la piel de los ciudadanos y mirar por nosotros”.