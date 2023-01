Cristina Pedroche vuelve a dar la campanada con su vestido ausente

Podrán decir lo que les apetezca, pero Cristina Pedroche ayer dio la campanada y demostró tener más dignidad de lo que muchos presuponían.

Se recuerda que el plan inicial quizá tuviera algo que ver con el body painting y con el anuncio de su embarazo.

Sin embargo, como ella misma reconocía, «No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir».

Por ello, se envolvió en una tienda de refugiados real, se maquilló solo los brazos y lució una falda transparente y una paloma de la paz cubriéndole el pecho. No vamos a valorar el estilismo de 90 000 euros, pero sí que no mencionara absolutamente nada sobre su embarazo.

En el resto de cadenas nos encontramos con la vulgaridad de un Mejide que dijo que allí no había nada que anunciar como «un embarazo o la ausencia de un familiar» y con una Ana Obregón arropada por Los Morancos que intentaron que todo fuera más llevadero, pero sin éxito.

Un año más nos quedamos con Cristina y Alberto que, al menos, intentan trasmitir un mensaje de bonhomía, aunque no exento de polémica. Si todo el mundo habla del vestido de Pedroche al día siguiente es, precisamente, porque el objetivo se ha cumplido.

