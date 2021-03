¿Cuáles son las ventajas de las pestañas postizas? | Belleza

A todas nos gusta lucir una mirada bien definida, profunda y seductora y para ello solemos emplear varios productos que nos ayudan a destacar nuestros ojos y sobre todo, nuestras pestañas: rizadores, máscara… e incluso hay personas que se aplican previamente polvos en las pestañas para que al pintarlas estas parezcan más gruesas. ¿Cuáles son las ventajas de las pestañas postizas?

Pero, como sabes, existe una alternativa que te permitirá olvidarte del rímel durante una buena temporada o justo en las ocasiones en las que más lo necesites, y es que aplicar la máscara de pestañas no siempre es tan sencillo: debemos encontrar una que nos deje las pestañas exactamente como queremos (y el efecto final no lo descubrimos hasta que la probamos, por lo que es difícil dar con la mejor), debemos lograr aplicar la cantidad justa de rímel para que no se produzcan grumos y debemos esforzarnos en que la máscara aguante intacta todo el día ¡y no es tan sencillo!

Porque además todos sabemos que para desmaquillar los productos waterproof al final del día necesitamos restregar mucho nuestros ojos, algo que no es bueno ni para ellos ni para nuestras pestañas, porque se van volviendo cada vez más frágiles por este tipo de fricción.

Por ello, te aconsejamos que empieces a plantearte el uso de las pestañas postizas y a continuación te explicamos todas sus ventajas por si todavía crees que te quedarán demasiado exageradas ¡y es que eso es cosa del pasado!

Benefíciate de llevar pestañas postizas

En la actualidad, llevar pestañas postizas ya no es sinónimo de ir disfrazada o de tener planeada una fiesta donde tu maquillaje puede ser más exagerado; ahora puedes llevar pestañas postizas cada día para que ahorrar tiempo y esfuerzos en conseguir una mirada de lo más bonita.

Puedes encontrarlas en múltiples formatos, y es que las encontrarás tanto de pelo sintético como de pelo natural, vendidas de forma individual, en grupos o como una tira que imita la forma de nuestro ojo, todas ellas en múltiples dimensiones y colores, por lo que seguro que encuentras un producto que te quede de lo más natural.

No dependerás de cómo sean tus pestañas naturales para conseguir la mirada que siempre has querido y además, también resultan una excelente solución para disimular el párpado caído si pruebas a pegar solo unas pocas en el borde exterior del ojo para que puedan “levantar” visualmente esa zona.

Lo único que debes tener en cuenta si estás decidida a probarlas, lo mejor es que lo hagas con unas de buena calidad, ya que por el contrario un producto demasiado económico podría irritar tu piel.

Tras cada uso, limpia las pestañas postizas las y retira también los restos de pegamento de tus ojos para evitar infecciones oculares y simplemente ¡acostúmbrate a tener una mirada deslumbrante sin esfuerzo! Seguro que rápidamente obtienes práctica en la forma de aplicarlas y en poco tiempo te sientes cómoda llevándolas.