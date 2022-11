¿Cuáles son los planes de Marta Riesco con Antonio David Flores?

Marta Riesco parece tener claro que su relación con Antonio David Flores necesita un impulso. Así, ya anuncia cuáles son sus planes.

Marta Riesco parece tener claro que su relación con Antonio David Flores necesita un impulso. Así, ya anuncia cuáles son sus planes. Es ella misma la que, antes de anunciar sus proyectos con su novio, indica lo siguiente.

«Han intentado hundirme, que no continuara con mi trabajo, que me apasiona; que rompiera con mi pareja de todas las maneras posibles y que también fuese insegura, que no quisiera salir a la calle, que dudase de mi profesionalidad, de mi físico y puedo decir que he ganado esa batalla, me siento muy feliz».

Posteriormente, añadía que iba a casarse con Antonio David antes de lo que todos pensamos. Incluso Rocío Flores reconocía que «Todo tiene un proceso. Yo antes a Marta la veía de una manera. Era mi compañera de trabajo y ahora la veo como la pareja de mi padre. Ahora lo único que me importa es que mi familia esté bien. Juntos o separados. No soy quién para juzgar ni meterme en la vida de nadie».

Lo importante es que ambos sean felices y que hayan elegido la mejor opción para conseguir tan loable objetivo. A partir de ahí, todo dependerá de cómo se lleven y de qué tipo de relación quieran establecer entre ellos. A buen seguro, el tiempo nos confirmará, o nos desmentirá, si la pareja va a ser tan duradera como parecía o todo lo contrario. De ti depende que conozcamos tu opinión sobre el tema y también si consideras que ambos pueden ser un matrimonio modélico en el futuro.

