Cuando royals y celebrities se convierten en compañeros de colegio

La educación es una de las cuestiones más importantes en la vida de una persona. En el colegio no solo damos los primeros pasos de nuestra formación, sino que también es el lugar en el que conocemos a quienes se convertirán en nuestros primeros amigos. En el Reino Unido, los miembros de la clase alta suelen acudir a las mismas escuelas, donde es habitual que puedan coincidir con los hijos de la realeza o de algunas celebrities. Es el caso de algunos de los centros que ya forman parte de la historia del país y que se han convertido en todo un símbolo de la educación británica, no solo por su excelencia en términos académicos, sino por haber sido la cuna de la educación de algunos de los rostros más conocidos.

Cara Delevingne, Rachel Weisz, Tom Hiddleston son varios de los nombres que han asistido a los mismos centros de enseñanza que royals como el príncipe Carlos o sus hijos, Guillermo y Enrique. Centros como la escuela Hill House, Eton College, el Thomas’s Battersea o la Escuela Ludgrove. Repasamos en detalle algunos de ellos.

Escuela Ludgrove

Es uno de los centros más importantes de la capital británica. Un centro infantil al que asistieron tanto el príncipe Guillermo como su hermano, el príncipe Harry. Son ya míticas las imágenes de Lady Di acompañando a sus hijos a la escuela cuando eran pequeños y fue allí donde pudieron conocer a los hermanos Van Straubenzee. A este centro también acudió el aventurero de televisión Bear Grylls.

Eton College

No se puede hablar de la educación británica sin nombrar a Eton College. Un centro al cual han acudido algunas de las personalidades más relevantes del país. El duque de Cambridge fue el primer miembro de la realeza en estudiar en Eton en 1995 y poco después también acudió su hermano menor, el príncipe Harry. El centro ha tenido entre sus alumnos a figuras del mundo del espectáculo como Hugh Laurie, Dominic West, Damian Lewis, Eddie Redmayne, Tom Hiddleston; políticos como David Cameron o Boris Johnson y escritores del calibre de Henry Fielding, Ian Fleming o George Orwell.

El duque de Cambridge coincidió en la misma clase que Eddie Redmayne y ambos fueron elegidos para la Eton Society. En alguna ocasión Redmayne ha hablado sobre sus días con el Príncipe: «Estoy bastante seguro de que Will era más intimidante que yo. No creo que haya intimidado a nadie en mi vida. No lo he visto desde la escuela, pero era encantador «.

Thomas’s Battersea

Es uno de los colegios más prestigiosos de la capital británica, tanto que los príncipes George y Charlotte son alumnos en la actualidad. A este centro han asistido las hermanas Delevingne, Charlotte Ritchie y Florence Welch.

Escuela Benenden

La princesa Ana asistió a Benenden School en los años sesenta, una escuela que ha tenido por alumnas a Ellie Kendrick y Rachel Weisz, así como a Lady Victoria Hardy.

Marlborough College

Aunque los duques de Cambridge coincidieron en su estancia en St. Andrews, anteriormente Kate Middleton asistió al Marlborough College, un internado mixto e independiente en Wiltshire. El actor Jack Whitehall y Samantha Cameron, esposa del ex rimer ministro David Cameron, son algunos de los estudiantes del centro.

Santa María de los Rosales

El centro en el que estudian las hijas de los Reyes ha visto pasar por sus aulas, además de al propio rey Felipe en su infancia, a importantes personalidades del panorama nacional como Carlos Fitz-James Stuart, Gregorio Marañón o Beltrán de Lis.

Le Rosey

Este prestigioso internado suizo ha tenido entre sus alumnos a algunas de las figuras más destacadas del mundo. El rey Juan Carlos conoció a uno de sus grandes amigos cuando era estudiante en Suiza, el príncipe Aga Khan. Se dice que Le Rosey es seguramente el centro académico donde más poder económico se concentra por metro cuadrado, e incluso se habla de ella como la ‘escuela de los reyes’, con nombres como Alberto y Balduino de los belgas, el duque de Kent o Guillermo de Luxemburgo.