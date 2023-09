Cuentos Chinos: crónica de una muerte anunciada

Tras estrenarse después que El Hormiguero, que reventó las audiencias con Isabel Pantoja, el programa de Vázquez anuncia en qué consistirán sus secciones.

Tras estrenarse después que El Hormiguero, que reventó las audiencias con Isabel Pantoja, el programa de Vázquez anuncia en qué consistirán sus secciones. Recordamos que Mediaset tiene que aguantarle hasta el año que viene y que es posible que este sea el punto final del presentador en Telecinco.

Entre los colaboradores del programa están Josep Ferré, el de las imitaciones de Sálvame, Anabel Alonso, de la misma ideología que el presentador y cada vez con menos credibilidad, Susi Caramelo, también de Antena 3, Virginia Riezu y Antonio Castelo.

Caramelo hará de repartidora a domicilio, Alonso de presentadora de noticias inventadas, Athenea Pérez apostará por la diversidad de los cuerpos y todo estará aderezado por Jing-Jing una gata leona que preguntará lo que nadie se atreve (como hacen las hormigas en el programa de Motos).

Un plató de 1000 metros cuadrados con decoración asiática, varios colaboradores, un invitado estrella y todo lo que quieran no dejan de ser ingredientes de una copia de un programa de éxito. Luego habrá que verlo, pero mucho nos tememos que no soportará el envite de Motos, no tiene sentido ver una fotocopia, y que Vázquez va a sentir todo el cariño que le tiene la audiencia desde el primer momento.

Estamos convencidos de que el programa se cancelará en torno al 12 de octubre o antes de noviembre. Sin duda, lo de tirar al vacío al presentador en un formato nuevo y rodearle de colaboradores para que hable lo menos posible es una prueba de fuego. A ver cuánto tarda el personal en cansarse.

