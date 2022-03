Dafne Fernández saca a la luz los entresijos de la maternidad en la pantalla: “Ya no encajo”

La maternidad es una de las cuestiones más complicadas de la actualidad. Muchas mujeres prefieren posponerla e incluso no optar por ella con el objetivo de no tener que verse obligadas a frenar sus trayectorias profesionales. Un hecho que ha abarcado Dafne Fernández en su última entrevista para El Mundo, en la que se ha sincerado al máximo sobre este tema y sobre otros tantos.

La actriz no ha tenido reparo en afirmar que convertirse en madre ha hecho que cambie su papel en algunas producciones: “No quiero generalizar, pero es mi caso y no creo ser la única. A mí la maternidad me ha roto porque yo antes era la chica guapa y ahora soy una madre, entonces ya no encajo”, comenzaba explicando. Pero su discurso continuaba azotando duramente a la realidad: “A ver cómo puedo decir esto sin que suene mal, digamos que ya no soy sexualmente deseable y eso me invisibiliza. En España no hay personajes escritos para mujeres reales”, confesaba, comparando la situación de su tierra natal con respecto a otras a nivel internacional: “Los estadounidenses sí lo hacen y son las series que yo veo: de mujeres de verdad, de 30 para arriba, con situaciones reales y no “la novia de” que no tiene trama. Ahora por mi edad y la maternidad supongo que he pasado a otro status y me tengo que ajustar un poco ahí”, decía.

No obstante, asegura que su género nunca ha incidido en cómo se siente frente a las cámaras: “¿Cosificada? No. Yo nunca he hecho nada para ser un objeto, yo me hacía fotos porque me apetecía y quería. El problema está en los que miran eso de modo sucio, en los que te convierten en una cosa, no en que tú hagas algo que no tiene nada de malo. (…) Yo he hecho cosas porque me ha apetecido, me ha dado la gana y me gustaba”, expresaba con contundencia.

Aún así, ha asegurado no haber recibido el mismo trato que algunos de sus compañeros en ciertas grabaciones como El chiringuito de Pepe, pagándole menos y provocando eso que se fuera por su propio pie: “Sí, fue por eso, sí. Y lo peor fue que luego tuve que leer todos esos titularse de que yo había pedido más, como si fuese culpa mía o se me hubiera subido a la cabeza. Y era mentira, yo nunca pedí más. Solamente pedí lo que me habían asegurado que me iban a dar y nunca me dieron, pero a mis compañeros hombres sí. Ese problema de disparidad salarial está ahí. (…) Así que dije que no seguía si no se me pagaba como a los hombres y ya está”, zanjaba. Pero ni su propia experiencia ha provocado que Dafne no sea consciente de lo mucho que ha cambiado la sociedad con respecto a tiempos anteriores: “Sigue habiendo muertes por machismo, mucha desigualdad entre hombres y mujeres y una sociedad patriarcal, pero creo que sí han empezado a cambiar las maneras. Yo ya educo de otra forma a mis hijos”, confesaba, haciendo alusión tanto a su primera como a su segunda y reciente maternidad.