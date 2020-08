Dakota Tárraga niega haber sido detenida por agredir a su madre y lanza una grave acusación

Dakota Tárraga fue detenida y había pasado dos días en el calabozo en Alicante por presuntamente haber agredido a su madre. Tanto Nadia como Dakota han negado que fuera así, una postura que han mantenido en ‘Viva la vida’. «No hay verdad. Quien haya dado la información quiero que a esa persona se le va a caer el pelo. Ya está bien. Mi programa me va a seguir toda la vida. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. No tengo que aguantar todas las calumnias sobre mí. He estado en los calabozos y lo he pasado fatal. El titular es maltrato hacia la madre. ¿Dónde está la denuncia de mi madre? Quiero que lo saquen».

Dakota en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Todas las personas tenemos un aguante, estoy recibiendo insultos. Yo fui detenida porque llamaron x personas, me fui sin esposas con ellos. Veía una injusticia porque me llevaron a los calabozos. En mi casa se habla chillando, mi hermano es sordo y hay que gritarle. La Policía me conoce, viene, no hay discusión, no pasa nada. Estoy mejor con mi madre que nunca. No hay nada. Estábamos chillando, fue por eso, fue por chillar y mi mala boca, decirles de todo en el coche de ellos. Me meten en el coche y por ser Dakota me tratan peor», señaló Dakota, que acusó a la policía de haberle agredido.

«Yo pensaba que tenía una multa pendiente que pagar y pensaba que me llevaban por eso. Llega el día siguiente y no paso a disposición judicial. Mi abogado vino al día siguiente. No me informan, me meten en el calabozo. Estoy diciendo toda la verdad», añadió Dakota. Fue entonces cuando Toñi Moreno le dijo que no podía acusar sin pruebas. «Esa noche no entra nadie en el calabozo. Los policías me hacían preguntas de ‘Supervivientes’. Mi abogado me dice que estoy en el calabozo por nada, por la llamada de un vecino. ¿Decir que por maltrato a mi madre no es grave? Si hay maltrato quiero ver denuncia, quiero ver parte y quiero ver todo».

Dakota habla con Toñi Moreno en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Yo me puse bastante chula con la Policía. Me tiré dos noches ahí, 48 horas. Les dije lo que creía oportuno en ese momento. No quiero que mi imagen se vuelva a dañar por el programa. Que tengo vida, mi vida sigue, no se va a parar por mucho que me quieran joder la vida. En Alicante hay mucha gente que me quiere joder. Esto son injurias hacia mí. He pasado mucho. Si te enseño mensajes lo que me dicen en las redes sociales», manifestó Dakota. «A lo mejor no te han agredido, igual lo que han hecho es reducirte«, señaló la presentadora. «No, y no iba colocada con dos cervezas. Yo estoy mal. En general estoy bien porque no me va a amargar la vida nadie. Claro que es grave y más si sales y ves que he sido denunciada por maltrato», comentó entonces Dakota.

Juan Luis Galiacho intervino para ofrecer la versión de la Policía: Noche del sábado en Alicante. Se produjo una alteración del orden público, se avisó a la Policía. Fue Paco, el padre de Dakota. Se persona una patrulla de policía ciudadana. Ven un estado de alteración dentro de la casa. Hematoma en la madre de Dakota, se la llevan en la patrulla a la Comisaría provincial de Alicante. Dakota estaba alterada. La meten en los calabozos, se queda hasta el lunes. Se niega a declarar, se abre la ficha policial y el lunes pasa a disposición del juzgado de guardia. La madre no presenta el parte de lesiones no hay tipo de validez y no se puede hacer nada. La denuncia no existe y el juzgado toma la decisión de ponerla en libertad. Esa es la verdad la quiera o no Dakota. Me confirma la Policía que no hubo una agresión a Dakota en los calabozos«. Muy enfadada, la exconcursante de ‘Supervivientes’ contraatacó: «Pregunte a las personas que estaban en el calobozo si no me dieron un palizón».

Dakota Tárrega, muy afectada en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Finalmente, le hicieron ver entre Toñi Moreno e Isabel Rábago que había quedado demostrado que no habría agredido a su madre porque de otro modo se hubiera actuado de oficio. En ese sentido puede estar tranquila. Sin embargo, le han hecho ver que no lo mezcle con las preguntas agresiones policiales, porque aunque ella diga que días después sigue teniendo señales, debería haber ido a un hospital para tener un parte de lesiones una vez fue liberada y no lo hizo. Por ello, no habría pruebas de las agresiones que dice que tuvieron lugar.