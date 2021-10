Dani Martín engaña a sus fans, ‘El canto del loco’: «No, no vuelve»

Dani Martín engaña a sus fans, ‘El canto del loco’: «No, no...

Dani Martín homenajea a la banda de su vida en su nuevo álbum

>Ahora por fin podemos escuchar su nueva canción, un perfecto homenaje a su etapa al frente de El Canto del Loco que sirve como carta de presentación a su esperadísimo quinto álbum de estudio. «Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver», ha señalado Dani. Confesando que aunque «la vida pasa, las personas elegimos, crecemos y somos felices también en otros lugares. No significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente».

