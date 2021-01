Dani Rovira: Clara Lago le desea «mucha mierda» para su día grande | Instagram

Que Dani Rovira y Clara Lago no hayan sido una pareja muy dada a expresar su amor públicamente no quiere decir que no se profesen un gran cariño. Hay veces que las circunstancias obligan a hacer una excepción y eso es lo que ha hecho la madrileña. Pocas veces se ha visto una expareja que sean tan buenos amigos como ellos dos, a todas luces una fantástica noticia ya que son todo un ejemplo de que tras el amor puede quedar una bonita amistad.

La actriz ha aprovechado que hoy es un día grande para su exnovio. El humorista malagueño vuelve a la acción por la puerta grande gracias al estreno de ‘La hora D’, un show de entretenimiento que estrenará esta misma noche en TVE. Un ‘prime time’ para uno de los cómicos más carismáticos y queridos de los últimos años, que vuelve a ponerse ante las cámaras tras superar el cáncer que padeció el pasado año.

Lago ha subido una storie efímera a Instagram deseándole suerte de una manera muy coloquial: «Toda la mierda del mundo para el estreno esta noche, querido Dani Rovira», escribe. Su expareja reconoce su tristeza por no poder ver el primer programa al estar fuera del país: «Yo desde aquí no podré verlo así que, los que estéis en España, disfrutadlo, insensatos», escribe sobre una imagen de la presentación del programa.

La relación entre ellos dos no puede ser más sana. Tras cinco años de amor hermético, en 2019 decidieron poner punto y final a su romance. Después de un tiempo separados se les pudo ver juntos de nuevo, lo cual alertaba sobre la posibilidad de que se hubieran dado una segunda oportunidad. Nos engañaron a todos ya que lo que tenían era una amistad pura y sincera. Ambos se apoyan, se respetan y se quieren muchísimo. Para muestra un botón.

Clara Lago ha sido uno de los baluartes sobre los que se ha apoyado Dani Rovira para hacer frente al peor momento de su vida: enfrentarse al cáncer. La actriz ha estado siempre a su lado y le ha dado ese aliento y comprensión tan necesarios para salir adelante. Incluso, pasaron el confinamiento del año pasado juntos, dejando entrever que entre ellos podría haberse reavivado la chispa. Nada más lejos de la realidad.

Fue el pasado 15 de agosto cuando Dani Rovira gritó a los cuatro vientos que estaba curado de cáncer. En ese mensaje agradeció a su ‘compañera’ -así se llaman entre ellos- todo el apoyo. Clara Lago se lo devolvió con un bonito mensaje que nos arrancó una sonrisa a todos: Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao ♾ «.

En definitiva, una bonita amistad post amor que es digna de elogio. Además, también les une el haber creado juntos su propia fundación para luchar por los derechos de los animales, de las personas más desfavorecidas, proteger el medio ambiente y por un mundo mejor.