Daniel de 'Gemeliers', implicado en un accidente que le ha costado la vida a una menor

El juzgado de Sevilla ha dejado este martes en libertad con cargos al conductor del vehículo en el que viaja Daniel del dúo Gemeliers. No iban solos, pues en el interior había más personas y la joven de 16 años que falleció este domingo en el siniestro que tuvo lugar en el centro de la capital hispalense.

El conductor conducía en estado de embriaguez y circulaba a una velocidad superior a la recomendada por las señales de tráfico del lugar. Además, viajaban otras cinco personas más en el coche con el que se ha producido dicho altercado. El resto de los ocupantes resultaron ilesos al impacto.

El Diario de Sevilla ha indicado según fuentes de la investigación que el accidente ocurrió alrededor de las 7:15 horas en la avenida Álvaro Alonso Bárbara, en una glorieta que se sitúa delante del Hotel Barceló a escasos metros de donde se encontraba estacionado el vehículo implicado.

El grupo de los 6 jóvenes acababan de salir de un local. El conductor terminó perdiendo el control y se salió de la vía en la que circulaba, impactando contra la rotonda, una palmera y una farola. Debido a las contusiones, la menor de 16 años que iba sentada en el asiento del copiloto y que no llevaba el cinturón de seguridad falleció poco después.

Tras confirmarse la muerte de la joven el conductor fue detenido en su domicilio, tres horas y media después de lo ocurrido. Se le acusa de presunto delito contra la seguridad vial con resultado de muerte y no ingresará por el momento en ningún centro penitenciario a pesar de la petición de la Fiscalía.

Este martes, Daniel Oviedo se pronunciaba a través de sus redes sociales, rompiendo así su silencio. En los stories de Instagram el cantante publicaba un corazón negro en señal de duelo, pues tal y como comentaba horas antes su hermano Jesús en Sálvame no lo está pasando nada bien. Intervenía en el citado espacio para pedir que se tenga un poco de “cuidado” con lo que se esta diciendo sobre el accidente, ya que la persona que conducía no es amigo suyo. «No es un momento para que se acuse. Es un chico súper inocente. Iban a un hotel a 200 metros… Había un grupo grande de personas. El chico ahora no está bien”, explicaba. «Solo quiero aclarar que él (Dani) se montó detrás para que lo llevaran… No tenía nada que ver y se vio implicado en el asunto. Ninguno de ellos lo está pasando bien. Son buenos chavales y esto les está afectando muchísimo», añadía.

Por su parte, Miguel Frigenti, que se encontraba en el plató, amigo de los gemelos tras su paso por Secret Story, revelaba que Dani está «mal», que él sí llevaba el cinturón de seguridad y que un coche les adelantó por la derecha.