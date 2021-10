Daniel Diges: ¿Por qué piensa que ‘Kinky Boots’ es su mejor musical? Su hijo Eliot tiene algo que ver…

Daniel Diges: «Para mí, es de los mejores musicales, y mira que hecho, del mundo»

Foto: Kinky Boots – Nacho Careaga

> Pues se trata de un musical en el que una Drag Queen llamada Lola inspira a Charlie, heredero de la fábrica de zapatos tras el fallecimiento de su padre, que está a punto de irse a pique. Con la ayuda de Lola, será el propio personaje al que da vida Daniel Diges, cuando cambie la orientación del negocio para salvarlo de la bancarrota. Y es que con esta sinopsis, como para no asegurar que la cosa promete. Y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Diges.

A sus espaldas tiene musicales como Hoy no me puedo levantar, We Will Rock You, High School Musical, Los miserables y El médico. Sin embargo, Kinky Boots le ha tocado la fibra. «Para mí, es de los mejores musicales, y mira que hecho, del mundo», afirmaba con rotundidad el cantante. «Yo no sé si diría el mejor que con Los Miserables».

Y es que en sus propias palabras «Es muy diferente pero es tan bueno y lo digo de corazón». Aunque claro, para no menospreciar los otros musicales, claro está, todos tienen algo y de todos ellos habrá aprendido algo, pero la historia que nos muestra Kinky Boots, sobre como dos personas tan diferentes se ayudan, se respetan y aprenden mutuamente, le ha encandilado.

«En la última canción, cada uno se va a lanzar al que tiene al lado… Esto es pura energía sexual este musical», aseguraba el cantante muy entusiasmado. Pero no solo porque la historia entre su personaje, Charlie y el de Lola, interpretado por Tiago Barbosa, sea muy buena y nos deje un gran aprendizaje, sino porque también le toca la fibra personal.

