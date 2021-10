Daniel Grao (‘HIT’): «Me apunté a una escuela de arte y se convirtió casi en terapia»

HIT pone el foco en problemáticas que pueden sufrir adolescentes conflictivos

>Esta serie ha sido una de las apuestas más arriesgadas y diferentes de RTVE. En la serie que se emite en la cadena pública, Daniel Grao da vida a un profesor que llega al instituto Anne Frank para poner en buen camino a los alumnos más conflictivos. Para ahondar en esto, la serie trata temas como las adicciones, la violencia en las aulas y el bullying, entre otros. El personaje principal, Hugo Ibarra, con un estilo tan peculiar como polémico, trabaja para encauzar a sus estudiantes y que dejen atrás su dañino comportamiento. En esta nueva temporada, HIT se traslada a un centro de formación profesional donde los problemas son todavía peores, o igual de peores que en el anterior…

Es su personalidad atrevida la que ha gustado tanto al actor y que le dado alguna que otra enseñanza: «Uno de los aprendizajes que me estoy llevando de él es que no me pasen por encima y a escucharme más«.

