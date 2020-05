Danna Paola responde a los que la relacionan con Sebastián Yatra tras su ruptura con Tini Stoessel

Danna Paola ha saltado a la palestra después de que se la haya relacionado con la supuesta ruptura de los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel. Ella misma dio a entender que podía tener algo con el colombiano, pero ahora ha aclarado cómo se encuentra su corazón.

Jorge López y Danna Paola en la premiere de la segunda temporada de ‘Élite’

La cantante ha enviado una indirecta publicando su single llamado ‘Sola’, una canción que lanzó hace pocos días y que definiría cómo se encuentra en estos momentos. «¿Para qué enamorarse? Eso es cosa de ayer. No me sobran horas para darte, ni tengo razones para esperarte. No me hables de amor, ya no tengo ganas. Estoy mejor sola, nadie me controla. Sola con mi sombra, prefiero estar sola«, es una de las frases que se pueden escuchar en la canción, por lo que todo quedaría bastante claro.

Pero no solo se la ha relacionado sentimentalmente con Yatra, siendo señalada como la culpable de su ruptura con Tini, sino que también se ha hablado de su posible romance con Neymar o con Ozuna, aunque nunca ha confirmado nada.

Con esta canción parece que ha querido reírse de todas aquellas personas interesadas en saber cómo se encuentra su relación, y es que de su vida privada, al fin y al cabo, se sabe meno de lo que a muchos les gustaría. A modo de promo del single, Danna Paola ha recopilado en un vídeo todas estas incómodas situaciones que ha vivido y le ha hecho un guiño a la periodista Pati Chapoy, quién le sugirió que su próxima canción debería llamarse ‘Sola’, y así ha sido.

Ella fue la culpable de los rumores

Pero eso sí, fue ella misma la que hizo saltar los rumores de su supuesta relación con Sebastián Yatra a través de las redes sociales, y lo hizo haciendo referencia a la letra de la canción ‘Mala Fama’, otro de sus temas más exitosos en el que la cantante habla de haber tenido algo con el colombiano, y lo que sí que dijo es que se había ido con Yatra.