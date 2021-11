David Bisbal, da positivo en Covid tras su regreso a España, aislado de los suyos

David Bisbal sueña con poder abrazar a su hijo

>«Me gustaría compartir antes que nada que a mi llegada a Madrid me han detectado Covid-19, soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y con mi esposa, todavía ese encuentro no ha podido producirse. Los sanitarios me han dicho que mi carga viral es baja y que me estoy recuperando rápidamente, pero hasta que no de negativo no puedo seguir con mi trabajo», ha confesado el cantante tras regresar a España después de haber tenido una gira exitosa en Estados Unidos.

