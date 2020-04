David Bustamante disfruta del confinamiento con Yana Olina: «Ella hace que cada día sea maravilloso»

David Bustamante ha formado parte de una de las entrevistas realizadas en ‘El Hormiguero’ a través de videollamada y como era de esperar, ha contado cómo está siendo su confinamiento. Por suerte estos días no está solo porque está acompañado de Yana Olina, la mujer que le devolvió la ilusión tras su divorcio: «Aprovecho para colgarme la medalla, yo no me puedo quejar, agradezco a mi chica porque hace que cada día sea maravilloso, es bonito estar así de acompañado«.

David Bustamante en ‘El Hormgiuero’/ Foto: Antena 3

Pablo Motos se ha interesado por su hija Daniella y por saber si podía verla teniendo en cuenta que él y la mamá de la niña, Paula Echevarría están separados. El cantante lo ha concretado de la siguiente manera: «Los padres que estamos separados tenemos el derecho de tener a nuestros amigos cuando nos toque, eso sí, con muchísimo precaución. Todo desinfectado, lavarse con jabón. No podría esta sin ella. Hoy ha estado conmigo, nos está viendo de hecho«.

En estos momentos tan complicados ha aprovechado para enviar un mensaje de ánimo, diciendo: «Le mando un abrazo a toda la gente que está sola». Y mientras que está confinado le ha tocado celebrar el Día del padre, su cumpleaños y el cumpleaños de su chica, una explosión de momentos felices que ya tendrá ocasión de celebrar como ha dicho: «Cuando nos suelten… La celebración va a ser boda gitana«. También ha tenido palabras de cariño para los suyos: «Es difícil, hay que agradecer a muchas personas. A mis brothers, a mi familia, a mis amigos… Los que están pendientes, que me llaman«.

David Bustamante y Paula Echevarría viendo juntos la Cabalgata de Reyes 2020

En cuanto a cómo se mantiene ocupado, parece que se ha refugiado en el deportes como miles de personas: «Por salud mental, no es fácil esta situación, lo que me viene bien es tener un horario. Entrenar es básico para la cabeza, hago ejercicios, corro del salón a la habitación ida y vuelta», y entre risas decía: «Id de vez en cuando a poneros vaqueros, eh».

Y con nuevos proyectos

Pero este tiempo no está desaprovechadno en lo que se refiere a su trabajo, puesto que ha anunciado un nuevo single del que no ha podido dar detalles: «Estoy terminando mi próximo single, cuidaos mucho porque pronto llegarán conciertos y besos y abrazos. Va a ser muy emotivo y muy especial«. Como ahora vive en un piso ve más complicado ponerse a cantar por sus vecinos, y ha añadido: «Ahora no vivo en un chalet, tengo vecinos arriba y abajo. Dentro de poco, cuando me traígan algunas cosas, cantaré».