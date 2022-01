David Flores: De como Rocío Carrasco lo soltó… Para acabar al lado de Olga Moreno

La renuncia de Rocío Carrasco a no tener a su hijo a su lado «porque no quería partirlo en dos»

> O al menos, eso ha sido lo que la periodista María Patiño contaba no hace mucho, justo antes de que ocurriera todo esto y también, justo antes de su enfrentamiento con Rocío Flores. La colaboradora de Sálvame no dudaba en reprender a la nieta de Rocío Jurado que, «para que la gente sepa lo que es la violencia vicaria, tu hermano vivió con tu madre durante dos años, y tú no estabas en casa. Tu madre lo soltó porque lo estaban partiendo a la mitad«.

Algo que la mismísima Rocío Carrasco ha dejado más que claro en su serie documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Ella tuvo que dejar escapar a su hijo, su ‘enano’ como ella lo llamaba, porque al final, Antonio David quería tenerlo también a su lado. Con estas palabras lo recordaba María Patiño: «Ella ha renunciado a él porque no quería partirlo en dos. Durante dos años el niño vivió con Rocío Carrasco, y tenía una relación perfecta con su hermana y su padre», pero que para que el pequeño no sufriera, lo dejaba marchar.

