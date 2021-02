David Valldeperas frena a Anabel Pantoja en su decisión más importante: dejar Sálvame

Anabel Pantoja lleva semanas, meses, pasando una mala racha en televisión. Desde que su primo Kiko Rivera hiciera público su distanciamiento y más tarde enfrentamiento con Isabel Pantoja, la sobrinísima ha discutido día sí y día también con sus compañeros hasta el punto de plantearse su puesto de trabajo en televisión. Tanto es así que hoy estaba completamente decidida a leer una carta que había escrito para el programa en la que exponía claramente la decisión final.

“Quizás jamás hubiese querido leer esto, en primer lugar quería decir que soy una persona afortunada…” han sido las primeras palabras que ha empezado a leer Anabel Pantoja, pero enseguida aparecía David Valldeperas en plató para quitarle la carta y aconsejarla que la leyera dentro de unos días en la calma.

Lo cierto es que aunque no haya dicho que había tomado la decisión de irse del programa para siempre, estaba más que claro, por el director del programa ha intervenido en directo para aconsejarla que recapacite y piense seriamente en eso: “Simplemente me gustaría decir que esto no es por lo que pasó ayer, esto viene desde hace tiempo, es una cosa que siento y que me gustaría compartir, pero bueno, voy a tomar una ‘pause’, pero yo la he escrito desde mi corazón”.

“Llevo meses pensando cosas, cambiaría un poco la opinión que tenéis sobre mí” aseguraba, viniendo a decir que aunque pasaran días, la decisión ya estaba tomada: “Tengo muchas cosas que decir y en esta carta he resumido lo que siento, en lo que me he podido llegar a convertir y en lo que no quiero ser. Si mis compañeros me dicen que la lea más tarde, pues la leo más tarde”.